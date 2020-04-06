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06 Nisan 2020 Pazartesi 16:33

Başkan Çınar, Emniyet Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizin huzur ve asayişinin sağlanması kadar milli birlik ve beraberliğimizin devamı içinde vazgeçilmez bir unsur olan polis teşkilatımız, köklü kurumlarımızın başında gelmektedir. Fedakârca hizmet veren polis teşkilatımız, milletimizin kendisine olan güveni ve sevgisini arkasına alarak, takdire şâyan başarılarını devam ettirmektedir” dedi.

Başkan Çınar, Emniyet Teşkilatının 175. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı
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Emniyet Teşkilatının 175 nci Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Her türlü zorluğa göğüs gererek can ve mal güvenliğinin sağlanması için büyük görevler üstlenen Emniyet Teşkilatının 175. Yıl dönümünü öncelikle en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Aziz milletimizden aldığı dua ve desteklerle başarılı hizmetlerin altına imza atan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik ve huzuru sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışmakta, hizmetleriyle göğsümüzü kabartmaktadır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunmasını sağlayan polislerimiz, toplumda huzuru ve asayişi temin etmek için, yeri geldiğinde gözünü kırpmadan canlarını ortaya koyarak, cesaret ve fedakârca vazifelerini ifa etmektedirler.

Bu vesileyle; Emniyet Teşkilatımızın tüm mensuplarının Polis Haftasını kutluyor, teşkilatın her kademesinde hizmet vermiş şehit polislerimizi rahmetle anıyor, görevleri başındaki fedakâr polislerimiz ve bütün teşkilat mensuplarının çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

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