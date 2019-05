Başkan Çınar, ‘Engelliler Haftası’ Nedeniyle Düzenlenen İftar Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ‘Engelliler Haftası’ münasebetiyle Engelsiz Yaşam-Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlediği İftar programına; Vali’nin eşi Nagehan Baruş, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve eşi Semra Çınar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Polat, Engelsiz Yaşam-Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi idarecileri, engelli vatandaşlar ve aile mensupları katıldı.

“SİZLERLE İFTAR YAPMANIN ONURU VE ŞEREFİNİ YAŞIYORUM”

Eşi Semra Çınar ile birlikte masaları tek tek dolaşarak davetlilerle sohbet edip, mübarek Ramazan Aylarını tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, birlik, bütünlük, birbirine saygı ve hoşgörünün doruk noktaya ulaştığı Ramazan Ayında engelli vatandaşlar ve aileleri ile iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

“BÜTÜN ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZI SEVİYOR, KUCAKLIYOR VE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Engelli vatandaşların sosyal yaşamın içinde daha fazla yer bulabilmeleri için bu tür sosyal etkinliklerin önemli olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın duygu yüklü manevi iklimini engelli kardeşlerimiz ve onların kıymetli aile mensuplarıyla birlikte solumaktan onur duyuyoruz. Böylesine güzel bir programı tertip eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teşekkürlerimi sunar, emeği geçenleri tebrik ederim. Engelsiz Yaşam-Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini gezdik. Her açıdan çok modern, nezih ve güzel bir şekilde hizmet veren bir hizmet binasının hizmette olması bize gurur veriyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak engeli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımları artırmanın yanı sıra nitelikli hayat koşullarına sahip olmaları, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek için imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. 2014 yılından bugüne kadar engelsiz bir Yeşilyurt hedefiyle başlattığımız hizmetler kapsamında engelli kardeşlerimizin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına ciddi yatırımlar yaparken, uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizin toplumda takdirle karşılanması bizleri bu yönde daha fazla hizmet üretmeye teşvik etmektedir.. İstanbul Aydın Üniversitesinin düzenlediği ‘Engelli Bireylerin Sosyal Yaşamlarını Kolaylaştıran Yerel Yönetim Projeleri’ yarışmasında ‘En İyi Sosyal Sorumluluk Proje’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülen ‘Tut Elimden’ projemiz kapsamında evde eğitim ihtiyacı duyan bedensel engelli kardeşlerimize ve ailelerine eğitim, sosyal ve psikolojik destek veriyoruz, engelinden dolayı dışarıya çıkamayan engelli vatandaşlarımızı belli program halinde servislerle alarak sosyal tesislerimizde misafir ediyoruz, onlarla iletişime geçiyoruz, duygusal bir bağ kuruyoruz. Bu projemizin birçok yerel yönetim tarafından örnek alınarak uygulanıyor olması bizleri onurlandırmaktadır. Engelli çocuklarımızın yaşıtları ile birlikte gönüllerince oynayabilecekleri şekilde tasarımı yapılan ‘Engelsiz Park’ projemizi tamamlayarak hizmete açtık. İnönü Üniversitesi ile yaptığımız protokol çerçevesinde düzenlediğimiz ‘Özel Gereksinimli Çocuk ve Gençlere Ev Ortamında Fiziksel Etkinlikler’ projemiz kapsamında; Belediyemize kayıtlı 5 ile 17 yaş aralığındaki özel gereksinimli çocuk ve gençlere rekreasyon, beden eğitimi, planlı egzersiz ve oyun fiziksel etkinlikler gerçekleştirdik.‘Baştâcı’ projemiz kapsamında ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızla birlikte engelli kardeşlerimizin de ev ve kişisel bakımlarını özenle yapmaktayız. Düzenlediğimiz etkinliklerde engelli kardeşlerimize toplam 89 adet engelli araç, sekiz adet işitme cihazı ile protez kol hediye ettik. Gönül gözüyle gören, yüreğiyle seven, vicdanıyla hisseden ve inancıyla hayata umutla bakan bütün engelli vatandaşlarımızı seviyor, kucaklıyor ve sahip çıkıyoruz. Bu düşüncelerle ler Haftası’nın toplumsal farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyor, her birini sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.” dedi.

DUALAR EDİLDİ, ORUÇLAR AÇILDI

Kuran-ı Kerim tilaveti ve okunan ezanla birlikte oruçlar açılırken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile protokol üyeleri yemek ikramından sonra Engelsiz Yaşam-Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından yapılan ‘ele emeği göz nuru’ eserlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)