Başkan Çınar, Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Yönetimini Ağırladı

KULÜP BAŞKANI GEVREK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDEN ‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETİ

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Kulüp Yöneticileri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.

“EVKUR YENİ MALATYASPOR, HEPİMİZİN GÖZBEBEĞİ, ORTAK SEVDASIDIR”

Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile Yönetim Kurulunun göreve geldikleri günden itibaren saygın, özverili, fedakâr ve özverili hizmetlerinde bulunduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Başkanımız ve Yönetim Kuruluna bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Süper 1.Futbol Ligi ve Türkiye Kupasında yoluna emin adımlarla devam eden Evkur Yeni Malatyaspor’umuz her zaman ifade ettiğimiz gibi hepimizin göz bebeği, ortak sevdasıdır. Hepimize düşen görev; takımımızı sonuna kadar desteklemek ve oynayacağı maçlarda yanında olmaktır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kentimizin gururu Evkur Yeni Malatyaspor’umuzun her zaman yanında olduk, bundan sonrada imkânlarımız ölçüsünde desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçı başta olmak üzere önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Türkiye Kupasındaki Galatasaray karşılaşması için başarılar diliyorum. Evkur Yeni Malatyaspor’umuz inşallah tüm hemşerilerimizin destekleriyle Türkiye Kupasında finale yükselip, alacağı güzel neticelerle kupayı Malatya’ya getirecektir. Kulüp Yönetimimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza bizler sonuna kadar inanıyoruz” diye konuştu.

“HAFTA SONU İNŞALLAH ÇİFTE MUTLULUK YAŞARIZ”

Hafta sonunda çifte mutluluk yaşamak istediklerini sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Evkur Yeni Malatyaspor Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor önünde inşallah güzel bir sonuç alacaktır buna yürekten inanıyoruz. Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grupta geçen hafta kazanarak liderliğe yükselen Yeşilyurt Belediyespor’umuz ise Pazar günü deplasmanda Ulalarspor ile kritik bir 90 dakikaya çıkacak. Turuncu-Yeşilli takımımızın bu maçı kazanarak sezonu lider tamamlayacağına ve 3.Lige yükselme hedefi için büyük bir adım atacağına inanıyoruz. Hem Evkur Yeni Malatyaspor’umuz, hem de Yeşilyurt Belediyespor’umuzun hafta sonundaki maçlarını kazanarak tüm Malatyalılara çifte mutluluk yaşatmalarını temenni ediyorum ve her iki takımımıza da başarı dileklerimi gönderiyorum. Yeşilyurt Belediyespor’umuz oynayacağı maçları kazanır 3.Lige yükselmeye hak kazanırsa Evkur Yeni Malatyaspor’umuzun alt yapısı olacaktır. Bizler yeter ki ‘bir olalım, beraber olalım, el ele gönül gönüle olalım’ aşamayacağımız hiç bir zorluk yoktur” dedi.

“SAYIN BAŞKANIMIZIN GÜZEL HİZMETLERDE BULUNACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yeni görevinde başarılar dileyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Çınar Başkanımıza öncelikle yeni görevinde başarılar diliyorum. Başkanımızın gerek bilgi ve bikrimi gerekse de mütevâzi ve samimi yaklaşımlarıyla çok güzel hizmetlerin altına imza atacağına inanıyoruz. Malatya’nın ortak paydası ve marka değeri olan Evkur Yeni Malatyaspor’umuzu daha iyi noktaya getirmek adına hepimiz büyük bir gayret sarf ediyoruz. Yeşilyurt Belediyemiz ve Sayın Başkanımızda bu süreçte her zaman bizim yanımızda olmuş, desteklerini esirgememiştir. Yönetim Kurulu adına kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel yönetimleriyle, taraftarlarıyla, esnafıyla, iş insanlarıyla ve bürokratlarıyla birlikte harekete edersek Evkur Yeni Malatyaspor’umuzun daha güçlü olacağına inanıyoruz. Türkiye Kupasında yarı finale yükselmek bizim adımıza önemli bir başarıdır, kendi sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçını kazanarak kupada finale yükselmek, orada alacağımız başarılı sonuçlarla kupayı müzemize yerleştirmeyi hedefliyoruz. Cenab-ı Allah hepimizin yardımcı olsun. Hafta sonunda şehrimizin iki güzide takımının önemli maçları var. Evkur Yeni Malatyaspor’umuz Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşırken, Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2.Grupta liderliğe yükselen Yeşilyurt Belediyespor’umuz ise Pazar günü deplasmanda Ulalarspor ile her açıdan önemli bir maça çıkacak. Her iki takımımıza da sonsuz başarı dileklerimi iletirken, Yeşilyurt Belediyespor’umuzun bu yıl 3.Lige yükseleceğine yürekten inanıyorum. Başkanımızın da ifade ettiği gibi inşallah her iki takımımızda alacakları güzel sonuçlarla hafta sonunda tüm Malatyalılara çifte mutluluk yaşatırlar “ diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ziyaret sonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti.

DEREBEYLERİ TARAFTAR GRUBU ÜYELERİNDEN ZİYARET

Malatyaspor Derebeyleri tribün liderleri de Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunup, 44 numaralı Malatyaspor forması hediye ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)