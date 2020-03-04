Başkan Çınar, “Fatma Teyzenin Tarihi Cevabı, Askerlerimize Umut Aşılamıştır”

FATMA TEYZE’NİN SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORLARI KIRDI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin İdlip kentinde, Türkiye’nin huzur ve güven ortamını tehdit eden terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü operasyonları duygusal sözleriyle destekleyen Fatma Özaslan’ın pazar alış verişi sırasında sarfettiği sözler sosyal medyada ses getirmişti.

Fatma Özaslan’ın ‘Suriye’de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği tarihi cevap, sosyal medyada en fazla paylaşılan videolar arasında girerken, ‘Bu devlet bizim devlet bu millet bizim millet bu vatan kanlarımızla canlarımızla bu vatanı kurtardık. Suriye’ye giderim, iki tane yaralının yarasını sararım’ sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.

Fatma Teyzenin "Suriye'de ne işimiz var?" sorusuna "Nasıl ne işimiz var? Yılan gelmiş, düşman gelmiş bağrımıza girmiş evimizin içerisine. Biz Suriye'ye gitmezsek Türkiye'yi taksim ettiler paylaştılar." sözleri ise büyük takdir toplamıştı.

BAŞKAN ÇINAR, FATMA TEYZENİN ELİNİ ÖPÜP HÂYIR DUASINI ALDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, sözleriyle sosyal medyanın ilgi odağı olan Fatma Özaslan’ı evinde ziyaret ederek, elini öpüp hâyır duasını aldı.

“BAHAR KALKANI HAREKÂTI ÜLKEMİZİN VARLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Fatma Özaslan’ın çok anlamlı ve değerli bir duruş sergilediğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘Suriye'de ne işimiz var?’ sorusuna verdiği tarihi yanıtla herkesin takdirini toplayan Fatma Teyze ile bir araya gelmekten büyük bir onur duymaktayım. Fatma Teyzemiz, kısa ve net cevaplarıyla Türkiye’nin neden Suriye’de operasyonlar düzenlediğini çok net ifade etmiştir. Fatma Teyzenin gündem yaratan sözleri, şu anda ülkemizin varlığı ve bağımsızlığı için cephede şanlı bir mücadele veren vatan evlatlarına umut aşılamış, moral kazandırmıştır. Bizlerde kendisini ziyaret edip bu onurlu ve asil duruşundan dolayı hem tebrik edelim hem de hâyır duasını almak istedik. Fatma teyzenin dediği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’de olması ülkemizin varlığı, bağımsızlığı ve özgürlüğü için çok önemlidir. Eğer bu operasyonlar yapılmaz ise teröristler yarın kapımıza dayanacak, daha kötü hadiselerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu operasyonların çok haklı gerekçeleri olduğunu herkesin bilmesi gerekmektedir. Bu milletin mayasında cesaret, kararlılık ve sonuna kadar mücadele vardır. Milletimizin feraseti, bir ve bütün halinde hareket etmesi bizim en büyük gücümüzdür. Vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sonuna kadar sahip çıkmak hepimizin öncelikli görevidir. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devam eden Bahar Kalkanı Harekâtı ülkemizin huzuru ve güveni için çok büyük önem taşımaktadır. Vatanımızı parçalamak, bölmek ve iç huzursuzluk çıkarmak adına haince hesaplar yapanların planlarını ancak bu denli başarılı ve kararlı operasyonlarla bozabiliriz. Millet olarak zor zamanlarımızı birlik ve beraberlik ruhuyla atlattık, yine aynı sınavları veriyoruz. İç ve dış hainler asla boş durmuyorlar, her taraftan saldırıyorlar ancak bu topraklar için büyük bedeller ödeyen ecdadımızın bize bıraktığı güzel vatanımıza hep birlikte sahip çıkacağız, koruyacağız ve muhafaza edeceğiz. Yüce Rabbim, Suriye’nin İdlip kentinde Bahar Kalkanı Harekâtını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimize güç ve kuvvet versin. Operasyonlarda şehitlik şerbeti için kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerken, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimizin başarılı sonuçlar alması için her daim dua ediyoruz. Rabbim, güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun.” dedi.

“MÜSLÜMANLAR OLARAK BİR VE BERABER OLMALIYIZ, KENETLENMELİYİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatma Özaslan ise, “ Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’ı evimde misafir etmekten çok büyük mutluluk duydum. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin, ezanlarımızı susturmasın, ışığımızı söndürmesin, bayrağımızı indirmesin, başımızdan devlet büyüklerimizi eksik etmesin, hepimizi korusun, düşmanlarımızı helak etsin inşallah. Ben açık sözlüyüm, babam bana erkek Fatma derdi. Müslümanlar olarak bir ve beraber olmalıyız, kenetlenmeliyiz. Allah, Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun, her gün her an askerlerimize dua ediyorum. Rabbim onları korusun muhafaza etsin.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)