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17 Kasım 2019 Pazar 12:51

Başkan Çınar, Gedik Mahallesindeki Yatırımları İnceledi

Gedik Mahallesindeki alt ve üst yapı hizmetleri, parklar, sosyal, kültürel ve eğitim hizmetleri yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin gelişime açık bölgeleri arasında yer alan Gedik mahallemizin bütün alanlarda daha fazla gelişmesi için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” diye konuştu.

Başkan Çınar, Gedik Mahallesindeki Yatırımları İnceledi
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“GEDİK, FİZİKSEL VE KÜLTÜREL HİZMETLERLE FARKLI BİR KİMLİĞE BÜRÜNDÜ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik mahallesini ziyaret ederek burada tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı.

Alt ve üst yapı yatırımların dışında sosyal ve kültürel hizmetlerle Gedik bölgesindeki sosyal yaşam kültürünün canlılık kazandığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeye modern bir park alanı kazandıracaklarını dile getirirken, yıllardır atıl durumda olan Gedik Tepesinin gerek sosyal tesisler gerekse de Gedik Kültür Merkezi ile farklı bir kimliğe büründüğünü söyledi.

“FARKLI BİR ZENGİNLİĞE SAHİP GEDİK, EN GÜZEL HİZMETLERİ HAK EDİYOR”

Yeşilyurt’un bütün yaşam alanlarının eşit seviyede geliştiğini ve değişime uğradığını hatırlatan Başkan Çınar, “ Vatandaşlarımızın yaşam şartlarını daha modern ve konforlu hale getirmek adına ilçemizin tüm bölgelerinde çok yoğun çalışıp, kalıcı yatırımlarla Yeşilyurt’taki dönüşüm hizmetlerimizi sürdürmekteyiz.Doğası, havası ve iklimiyle farklı zenginlikleri içerisinde barındıran, güler yüzlü ve misafirperver insanların huzur içerisinde yaşadığı Gedik mahallemizde var olan sorunları kalıcı çözümlerle gidermekteyiz. Bölgemizdeki ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmek adına sıcak asfalt, sathi kaplama, kilit taşı döşeme çalışmalarımızı belli bir program halinde sürdürmekteyiz. Gedik Gençlik Merkezi ve Gedik Kültür Merkezi gibi bu bölgemizin sosyal, sanatsal kültürel ve eğitim hayatına büyük katkılar sağlayan kültür merkezlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza eğitim hizmetlerimizi ulaştırmaktayız. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle donatmak, kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlamak ve geleceğe doğru ve güzel hazırlamak adına iki merkezimizde çok güzel ve verimli faaliyetlerde bulunuyoruz. Malatya’nın farklı noktalarından ve çevre illerden gelen ziyaretçilerimizi misafir ettiğimiz Gedik Sosyal Tesislerimizde buraya farklı bir canlılık kazandırmıştır. Bununla birlikte mahallemizdeki kanalın üst tarafında bulunan alana her yaştan vatandaşımızın keyifli vakit geçirebileceği, spor yapabileceği ve dinlenebileceği modern bir park alanı kazandırmak adına çalışmalarımıza hız verdik. Bölgemizin sosyal yaşam kültürüne büyük bir farkındalık kazandıracak olan parkımız; çevre düzenleme, yeşil alanlar, ışıklandırma, oturma alanları ve spor aletleriyle dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. 2020’nin bahar ayında bu parkımızı hizmete açacağız. Yeşilyurt’umuzun her noktası farklı bir zenginliği ve güzelliği barındırmaktadır, farklı bir güzelliği olan Gedik mahallemizde bu hizmetleri sonuna kadar hak ediyor. Çalışmalarımızda ekiplerimize desteklerini esirgemeyen başta muhtarımız olmak üzere bizi her zaman bağrına basan ve dualarıyla gücümüze güç katan mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

“HİZMETLERDEN MEMNUNUZ, BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜRLER”

Gedik Mahalle Muhtarı Selahattin Demirtaş ise, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapım işleri başlanan park alanı başta olmak üzere diğer yatırım alanlarını tek tek gezerek bilgiler aldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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