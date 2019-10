Başkan Çınar, “Gençlerimizi İyi Bir Geleceğe Hazırlamak Asli Görevimiz”

“GENÇLERİMİZİN GÜZEL BİR GELECEĞE SAHİP OLMASI İÇİN İMKÂNLARI SEFERBER ETTİK”

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret ederek uygulamadan faydalanan gençlerle bir araya gelip sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençlerin doğru, güzel ve kaliteli bir geleceğe sahip olabilmeleri için tüm desteği verdiklerini söyledi.

Eğitim hizmetlerinde Yeşilyurt’un marka ve örnek olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “Eğitimsiz bir toplumun geleceğinin karanlık olacağı düşüncesinden yola çıkarak her yaştan vatandaşımızın daha fazla kitap okuması, kendisini geliştirmesi ve vaktini faydalı geçirmesi için yatırımlarımıza, projelerimize ve hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitime yapılan yatırım asla karşılıksız kalmaz, bugünden atılan adımlar daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Bilgili ve erdemli nesillere sahip olabilmek için Yeşilyurt Belediyesi olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmekteyiz. Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimizde açtığımız iki sınıfımızda üniversiteye hazırlanan 50’ye yakın öğrencimize ek dersler vermeye başladık. Derslere katılan gençlerimizde uygulamadan memnun olduklarını bizimle paylaştılar. Gençlerimiz yeter ki okumak istesin bizde elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Gençlerimize düşen görev; çok çalışmak, okumak, araştırmak ve her türlü konuda bilgi sahibi olabilmek için kendilerini yetiştirmektir. Bugüne kadar ki yatırımlarımız ve projelerimizle her alanda olduğu gibi eğitim hizmetlerinde de ilçemizi markalaştırdık, yeni dönemki projelerimizde bu gelişim trendini doruk noktaya ulaştıracağız ve ilçemizi ülke çapında zirveye taşıyacağız. Gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı yapmaya devam edeceğiz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır, bugüne kadar hep faydalı ve güzel hizmetler yaptık, bundan sonrada aynı çizgide kararlılıkla devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezinde ki derslere katılan gençlerde, ilçe genelindeki eğitim hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)