Başkan Çınar, “Gençlerimizi Örnek Yatırımlarla Geleceğe Hazırlıyoruz”

“DEVLETİNİ VE MİLLETİNİ SEVEN, BAYRAĞINA SAHİP ÇIKAN GENÇLERİZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanı Ahmet Bayduz, “Malatya’mızın en genç, en aktif Belediye Başkanlarından olan Sayın Mehmet Çınar Başkanımızla bir araya gelmekten kıvanç duymaktayız. Bizi çok güzel bir ortamda misafir edip, görüşlerimizi dinleyen Başkanımıza gençliğe verdiği önemden dolayı saygılarımı sunuyorum. Bizler vatanını, bayrağını, devletini ve milletini seven gençleriz. Hiç bir şekilde din, dil, ırk, mezhep ve renk ayrımı yapmadan gençlerimizle beraber, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ve gruplaştırmadan bir araya gelip memleketimize hizmet etmek adına çalışıyoruz.”dedi.

“BİZ ENERJİMİZİ GENÇLERİMİZİN GÜLEN GÖZLERİNDE ALIYORUZ”

Gençlere yönelik yatırımları ve projelerinin birçok yerel yönetim tarafından örnek alındığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gedik Kültür Merkezimizde Gençlik ve Eğitim Derneği Başkanımızı ve siz değerli gençlerimizi misafir etmekten büyük bir onur duymaktayız. Gençlerimizin kendilerini en iyi ve en doğru şekilde yetiştirmeleri ve yeteneklerini geliştirmeleri için de bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve uyguladığımız sosyal sorumluluk projelerimizle bu alanda açıkçası marka bir belediye olmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin gelecekte akademik anlamda başarılı olmalarının yanı sıra ahlaklı ve düzgün karakterle yoğrulmuş bir hayat yaşamaları en büyük arzumuzdur. Millet Kıraathanelerimizle, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizle, Gedik Kültür Merkezimizle, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimizle, Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezimizle, Yeşilyurt Kent Konseyimizle, Çocuk Trafik Eğitim Merkezimizle, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyemizle, Kadın Yaşam ve Spor Merkezimizle, Mesut Özil Spor Kompleksi ve Halı Sahamızla, ‘Yeşilyurt Kitap Yurdu’ başta olmak üzere kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği halinde düzenlediğimiz, toplumda farkındalık oluşturan projelerimizle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlıyoruz. Eğitimsiz bir toplumun geleceği hiç şüphesiz karanlık olur.Çocuklarımızın ve gençlerimizin her türlü bilgiyle donatılmış, araştıran ve sorgulayan bir zihin dünyasına sahip olmaları adına çaba sarf ediyoruz.İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız gençlik ve kültür merkezlerimizde matematik, fen, türkçe, edebiyat, kimya, biyoloji, müzik, resim, tiyatro, koro, halk oyunları, gitar ve keman kurslarımızı ücretsiz bir şekilde sizlere ulaştırmaktayız. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün dönemleri kapsayan eğitim programlarımızla sizlerin her daim emrinizdeyiz. Yetenekleri gençlerimiz bulup ülke sporuna kazandırmak adına yaz döneminde spor okulu açtık, katılımın yüksek olması gelecek adına bizleri umutlandırmıştır. Gençlerimiz için önemli projelerimiz var, mahallelerimizde çok amaçlı spor alanları yaparak gençlerimizin ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler olarak yetişmesine olanak sağlayacağız. Gençlik varsa biz varız, proje varsa biz varız, hangi konuda öncülük edilecekse, destek verilecekse elimizden gelenin fazlasını yaparak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin sosyal hayatta faal olmaları, kültür sanat ve spor branşlarında gelişmeleri için tüm özeni göstermekteyiz. Amacımız; ileride ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak siz gençlerimizi donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlayabilmektir. Biz enerjimizi gençlerimizin gülen gözlerinde alıyoruz. Ülkemizin birlik ve beraberliğini koruyabilmek ve daha güçlü şekilde yarınlara taşıyabilmek için bu millete, bu vatana sevdalı gençlerimize ihtiyacımız var.” dedi.

“SİZLERLE FİKİR PAYLAŞIMI HİZMETLERİMİZE POZİTİF GÜÇ KATACAK”

Gençlerden geleceğe yönelik hayallerini yüksek tutmalarını ve bir hedef belirlemelerini isteyen Başkan Çınar, " Türkiye olarak en büyük potansiyelimiz genç nüfusumuzdur. Bu dinamik yapımız bizlere güç vermektedir. Geleceğiniz için hayalleriniz olsun ve bu hayalinizi oldukça büyük tutun. Bir yanda ilim adamı olurken diğer yanda mutlaka irfan sahibi olun. Sizlerden bu manada oldukça ümit varız. Gençlere yapılan yatırımlar asla karşılıksız kalmaz, sizler mutluysanız, bizler de mutluyuz. Bu millet, sizlerin çalışmalarıyla daha iyi bir geleceğe sahip olacaktır. Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yön verecek siz gençlerle bir araya gelerek bilgi ve kazanımlarımızı paylaşıyor olmamız bize güç ve moral aşılamaktadır. Geleceğimiz teminatı olan siz gençlerimizin her zaman görüşlerine önem verdik ve vermeye devam edeceğiz. “ dedi.

Başkan Çınar, daha sonra gençlerin çeşitli konulardaki dilek, temenni ve önerilerini dinlerken, sorunlara kalıcı çözümler oluşturabilme adına çaba gösterdiklerini ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)