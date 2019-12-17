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17 Aralık 2019 Salı 14:46

Başkan Çınar, Gündüzbey ve Görgü Mahallelerindeki Yol Çalışmalarını İnceledi

Gündüzbey ve Görgü mahallelerinde devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Merkez-Kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizdeki ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirmek adına yatırımlarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz.” diye konuştu.

Başkan Çınar, Gündüzbey ve Görgü Mahallelerindeki Yol Çalışmalarını İnceledi
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“BÖLGEMİZİN GELİŞMESİ İÇİN YAZ-KIŞ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ, GAYRET EDİYORUZ”

Yolların kalitesinin şehrin kalitesiyle eşit orantılı olduğuna ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,“Yol medeniyetlerin başlangıcıdır. Ulaşım kalitesini ve seviyesini üst seviyeye çıkartan kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı da o denli daha ileri bir düzeye ulaştığını görmekteyiz. İlçemizin dört bir tarafında ki ulaşım ağını kaliteli seviyeye getirmek, alternatif yol güzergâhları açıp trafiği rahatlatmak, akıcı ve güvenli yollar yapma noktasında büyük mesafeler aldık. Yol açma, genişletme ve kaliteli yolları hizmete sunma noktasında hayata geçirdiğimiz ciddi yatırımlar neticesinde Yeşilyurt’umuzdaki yaşam standardı her geçen yükselmektedir. Hizmetlerimizi gelişi güzel değil, belli bir program halinde ileriye dönük projelerin hayata geçirilebileceği şekilde uygulamaya özen göstermekteyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizdeki bağlantı yolları başta olmak üzere cadde ve sokakları birbirine bağlayan yolların modern ve kaliteli olması, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla kullanması için gayret ediyoruz. İlçemizin kırsal bölgelerinden olan Görgü mahallemizde beş kilometrelik bir bağlantı yolunu açmak adına ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinlerine bilgiler paylaştık. Gündüzbey mahallemizde ise bir kilometrelik bir yolumuzun açılması ve genişletilmesi işlemleri sürmektedir. Burada patika yollarının olması nedeniyle evlerine, bağ ve bahçelerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları kökten çözüme kavuşturmak adına ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Buradaki bağlantı yollarının açılması hem araç trafiğinin akıcı olmasını sağlayacak hem de bu bölgemizin gelişimine katkı sağlayacaktır. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm bölgelerimizin eşit seviyede gelişmesi, büyümesi ve yaşam standartını yükselmesine öncelik tanıyoruz. Her yıl 20 kilometre yeni yol açma hedefi belirledik, bu hedefi gerçeğe dönüştürmek adına da çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın bir güler yüzü, bir duası bizim için yeterlidir. Gittiğimiz her mahallede gördüğümüz yoğun ilgi doğru işler yaptığımızın açık göstergesidir, bizlerden dualarını esirgemeyen, çalışmalarımıza destek veren mahalle muhtarlarımıza ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk ise, yol açma ve genişletme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BAŞKAN ÇINAR’A YOĞUN İLGİ

Gündüzbey ve Görgü mahallelerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, devam eden yatırımlar hakkında detaylı bilgiler paylaştı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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