İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner689

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:42

Başkan Çınar, “Gündüzbey’in Trafik Yükünü Hafifleteceğiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarihî dokusu ve lezzet mekânlarıyla dört mevsim ziyaretçi çeken Gündüzbey mahallesinde ki trafik yükünü hafifletmek, vatandaşların otopark sıkıntısını çözmek ve güvenli park etmelerini sağlamak amacıyla 60 araçlık açık otopark yapacaklarını söyledi.

Başkan Çınar, 'Gündüzbey'in Trafik Yükünü Hafifleteceğiz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

BAŞKAN ÇINAR, GÜNDÜZBEY’E YAPILACAK OTOPARK ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle birlikte Gündüzbey mahallesine kazandırılacak açık otopark alanında incelemelerde bulunup, hazırlanan proje hakkında bilgiler aldı.

“60 ARAÇLIK AÇIK OTOPARKIMIZ TRAFİK YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1.090 metrekare alanda hizmete girecek olan otoparkın 60 araçlık kapasiteye sahip olacağını ve bölgenin trafik yükünü hafifleteceğini söyledi.

“SEÇİM VAATLERİMİZİ TEKER TEKER HAYATA GEÇİRİYORUZ”

İlçe halkının istek ve beklentileri doğrultusunda hizmetlere öncelik verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında Gündüzbey mahallemize yapmayı vaat ettiğimiz otopark projemizi hayata geçirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Yeşilyurt Belediyesi olarak bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Gündüzbey mahallemizde gerek muhtarımız gerekse de vatandaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bölgenin trafik yükünü hafifletecek otopark talep edilmişti. Bizlerde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde otopark yapma sözü vermiştik. Gündüzbey merkezdeki caminin hemen arka kısmında 1.090 metrekare alan üzerinde 60 araçlık bir otopark yapmak için çalışmalarımıza hız verdik. Etüt Proje Müdürlüğümüzdeki uzman ekipler tarafından hazırlanan projeyi ve otopark alanında incelemelerde bulunduk. Buradaki alanın çevre düzenleme çalışmalarına başladık, otoparkımızı en yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız. Tarihi ve turistik alanlarıyla yılın her mevsimi yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey’de ki trafik yükünü bu projemizle hafifleteceğiz. Seçim vaatlerimizde yer alan projelerimizi teker teker hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha gelişmiş, modern ve yaşanır bir Yeşilyurt için dört koldan çalışıyoruz, projeler üretiyoruz.” diye konuştu.

Çalışmaları takip eden mahalle sakinleri de, ‘Otopark’ projesinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü...
“Tarihi Kimliğimizi Zenginleştirecek Yatırımlara Önem Veriyoruz” “Tarihi Kimliğimizi Zenginleştirecek Yatırımlara...
Başkan Çınar, “Bölgemizin Eşsiz Güzelliklerini Ön Plana Çıkartıyoruz” Başkan Çınar, “Bölgemizin Eşsiz Güzelliklerini...
'Battalgazi Gerçekten Görmeye Değer Bir Yermiş' 'Battalgazi Gerçekten Görmeye Değer Bir Yermiş'
Başkan Çınar, “Hedefimiz; Yeşilyurt’u Turizm Merkezine Dönüştürmek” Başkan Çınar, “Hedefimiz; Yeşilyurt’u Turizm...
Başkan Çınar, “Yaşlılarımız Toplumsal Hayatımızın En Kıymetli Hazineleridir” Başkan Çınar, “Yaşlılarımız Toplumsal Hayatımızın...
Yukarı Çık
banner688

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü...
Battalgazi Belediyesi tarafından yol bakım ve onarım, saha düzenleme, stabilize yol yapımı, yeni yol açma,...

Haberi Oku