Başkan Çınar, Halk Otobüsünde Yolculuk Yaptı, Talepleri Dinledi

BAŞKAN ÇINAR, ÇARŞI MERKEZİNE KADAR SEYAHAT YAPTI

MAŞTİ karşısındaki Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası önündeki duraktan halk otobüsüne yolcu olarak binen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çarşı merkezine kadar vatandaşlarla birlikte seyahat etti.

“ÇINAR BAŞKANIMIZIN ÖRNEK UYGULAMASINI TAKDİR EDİYORUZ”

Vatandaşların sorunlarını dinleyip taleplerini not alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı karşısında gören vatandaşlar da hem şaşırdıklarını hem de örnek çalışma için memnun olduklarını söylediler.

“FAYDALI VE VERİMLİ BİR SEYAHAT YAPTIK”

Vatandaşlarla her zaman iç içe olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizler hayatın her anında toplumun tüm kesimleriyle bir arada olmayı, sohbet etmeyi, hemhal olmaya önem vermekteyiz. Bugün de farklı bir uygulama yaparak otobüsle şehir merkezine kadar yolculuk yaparak her yaştan vatandaşımızın talep ve isteklerini dinledik. Vatandaşlarımızın gösterdiği yakınlık, ilgi ve alaka bizim için tarif edilemez bir mutluluktur. Bizler gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etmek adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ederken, gerek yatırımlarımız olsun gerekse de sosyal sorumluluk projelerimizi hayata geçirirken, toplumun tüm kesimlerinin görüş ve önerilerini almayı asla ihmal etmiyoruz. Esnaflarımız ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Otobüsle yolculuk esnasında gerek bizim hizmetlerimiz gerekse de kentimizle ilgili taleplerini paylaşan hemşerilerimizle samimi ve güzel sohbetler yaptık. Çok farklı düşünceler ve talepler dinledik, paylaşılan istekleri not aldık. Her yönüyle verimli bir yolculuk yaptık, bize iletilen taleplerin takipçisi olacağız. Bizlere gönüllerini açan, fikirlerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşlarımızın önerileri, millete hizmet yolunda yolumuzu aydınlatmaktadır. Bizim tek amacımız var o da; halkımıza en güzel hizmetleri ulaştırmaktır, ne yapıyorsak halkımızın huzur ve refahı için yapıyoruz. Ortak hareket ederek ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi daha ileriye taşıyacak hizmetleri teker teker hayata geçireceğiz.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, otobüsle seyahat programlarına aralıksız devam edeceklerini, farklı güzergâhlarda ki otobüslerle yolculuk yaparak vatandaşların taleplerini dinlemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

