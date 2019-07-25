Başkan Çınar, “Hamit Altıntop, Malatya’nın Gururudur”

“HAMİT ALTINTOP’U MİSAFİR ETMEKTEN ONUR DUYDUK”

Hamit Altıntop’u Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Futbol oynadığı dönemlerde gerek Milli Takımımız, gerekse de yurt içi ve yurt dışı takımlarda Malatya’yı en iyi şekilde temsil eden Hamit Altıntop, Malatya’nın gururudur. Nihat Özdemir Başkanlığındaki Yönetim Kurulunda görev alan kıymetli hemşerimiz Hamit Altıntop’u misafir etmekten onur duyduk. Malatya, onun evi ve yuvasıdır. Kentimizden yeni Hamit Altıntop gibi değerlerin çıkması içinde bizler gençlere ve çocuklarımıza yatırımlar yapmaya devam ediyoruz, gençlerimizin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmelerine öncelik tanıyoruz. Belediyemizin destekleriyle faaliyetlerini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor’umuz yeni sezonda 3.Ligde kentimizi temsil edecek, bu bizim için önemli bir başarıdır. Kulübümüz çatısı altında 15 farklı branşta faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu yıl ilk kez kez açtığımız Spor Okullarımız ise bu faaliyetlerimizin boyutunu genişlettik ve farklı bir dinamizm kattık. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt’ta hizmete sunduğumuz portatif havuzlarımız çok büyük ilgi görmektedir. Çocuklarımız hem eğleniyorlar hem de yeteneklerini geliştiriyorlar.Tabii ki bu noktada bizler hemşerimiz olmasından her zaman gurur duyduğumuz, dünya çapında isminden söz ettiren çok değerli futbol adamı Hamit Altıntop’un desteklerini bekliyoruz. Kendisinin tecrübe ve deneyimlerinden istifade etmeye hazırız.” diye konuştu.

“MEMLEKETİMDE OLMAKTAN MUTLUYUM VE HEYECANLIYIM”

Memleketi Malatya’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ise, “ 23 yıl aradan sonra memleketim Malatya’da olmaktan mutluyum ve heyecanlıyım. Büyüklerimizi ve dostlarımı ziyaret etmekten ayrı bir mutluluk içerisindeyim. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden, güzel düşünceleri ile onurlandıran Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a teşekkür ediyorum. Artık memleketime sık sık geleceğim, beraber olacağız, istişare edeceğiz. Güzel Malatya’mızı bilgi ve birikimlerimizle spor başta olmak üzere diğer alanlarda daha iyi noktaya taşımak içinde elimizden geleni yapacağız.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop’a tablo ve Malatya kayısısı hediye etti.

Ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Fahrettin Eserdi ile Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri de hazır bulundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)