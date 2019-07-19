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19 Temmuz 2019 Cuma 14:18

Başkan Çınar, “Hedefimiz; Yeşilyurt’u Turizm Merkezine Dönüştürmek”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel geçmişine uygun olarak restore edilen Yeşilyurt Konaklarındaki çalışmalar hakkında Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’e bilgiler paylaştı.

Başkan Çınar, 'Hedefimiz; Yeşilyurt'u Turizm Merkezine Dönüştürmek”
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PROF. DR. METİN SÖZEN, TARİHİ KONAKLARDAKİ RESTORASYONU YERİNDE İNCELEDİ

Tarihi Kentler Birliği Toplantısına katılmak üzere Malatya’ya gelen Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Çırmıktı Hıroğlu mahallesinde tarihi özelliklere sahip ünlü Yeşilyurt Konaklarının restorasyon çalışmalarını inceledi.

“YEŞİLYURT’UN İÇ VE DIŞ TURİZMDE HAK ETTİĞİ KONUMA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kadim bir medeniyet olgusuna sahip Yeşilyurt’un tarihi konaklarını kültürel yapılarına uygun olarak restore ederek gelecek kuşaklara taşımak adına ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihi Kentler Birliği Toplantısına katılmak üzere Malatya’mıza gelen Tarihi Kentler Birliği Danışma Kurulu Başkanı ve Çekül Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen ile birlikte tarihi konaklarımızda devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledik ve kendisine projelerimiz üzerine geniş kapsamlı bilgiler paylaştık. Davetimize icabet edip restorasyon çalışmalarımızı yerinde takip eden Başkanımız ve beraberindeki heyete teşekkürlerimi sunarken, kendilerini ilçemizde ağırlamaktan onur duymaktayız. Ecdât yadigârı tarihi eserlerimizin korunması, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına çok ciddi yatırımlar yapmaktayız. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, yöresel yemekleriyle, el sanatlarıyla, tarihi cami, körü ve konaklarıyla farklı bir değere sahip Çırmıktı bölgemizde bulunan tarihi mekânları aslına uygun olarak restore ederek günümüzden geleceğe nesillere taşıyacağız. Tarihî yapıları onararak tarihe sahip çıkmış olmanın yanında alternatif turizm bağlamında bir güzergâh oluşturmak istiyoruz. Hıroğlu mahallemizde bulunan tarihi konaklarımızı aslına uygun olarak restore ederek butik otel, yöresel yemeklerimizin ve el sanatlarımızın hem tanıtıldığı hem de satışlarının yapıldığı mekânlar yapacağız, üçüncü Millet Kıraathanemizi burada hizmete sunacağız. Tarihi konaklarımızı geçmişin izlerinin yakından görülmesini sağlayacak cazibe merkezine dönüştürmek adına çok yoğun çalışıyoruz. Tarih kokan evlerimizin aslına uygun olarak restore edilmesi ve hizmet sunulması Yeşilyurt’un iç ve dış turizmde hak ettiği konuma ulaşmasında katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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