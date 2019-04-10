Başkan Çınar, ''Hep Birlikte Çalışacağız, Hep Birlikte Başaracağız''

İlk Belediye Meclis toplantısına Başkanlık yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u 2023 Vizyonuna ulaştıracak dev yatırımların hayata geçmesinde Meclis Üyelerinin aktif rol oynayacağını ifade ederken, hep birlikte güzel ve faydalı hizmetlerin altına imza atacaklarını söyledi.

İLK TOPLANTI GEDİK KÜLTÜR MRKEZİNDE YAPILDI

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen ilk Meclis Toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 05 Mart 2019 Tarihli Mart Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

“ÖRNEK MECLİS HÜVİYETİMİZİ KORUYACAĞIZ, GELİŞTİRECEĞİZ”

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliğine seçilenleri tebrik ettikten sonra Meclisin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclisinin geride kalan beş yıllık dönemde saygı, sevgi, hoşgörü ve istişareler neticesinde örnek bir Meclis profili çizdiğini, aynı anlayış ve çalışma sevdasının bu dönemde hayata geçmesini arzu ettiklerini söyledi.

“YEŞİLYURT’U HEP BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ”

Meclis çatısı altında farklı fikir, öneri ve tespitlerin olmasını düşünce zenginliği olarak gördüklerini, bu yaklaşımların doğru ve kalıcı hizmetlere ulaşmada kendilerine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Başkan Çınar, “ Kadim bir medeniyete sahip, tarihsel ve kültürel değerleriyle Anadolu’da farklı ve özel bir yere sahip güzel ilçemiz Yeşilyurt’ta Belediye Başkanlığı yapmak, Meclis Üyeliği yapmak onur ve şeref verici bir durumdur. Böylesine anlamlı ve değerli bir görevi bize bahşeden Yüce Rabbime öncelikle hamd ediyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden çıkan sonucun ülkemize, kentimize ve ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Dua ve destekleriyle bizlere Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliğini layık gören kıymetli hemşerilerimizin teveccühlerine layık olabilmek adına çok çalışacağız, çok emek vereceğiz, çok gayret sarf edeceğiz. Seçimlerden sonra ilk toplantımızı restorasyonu büyük ölçüde tamamlanan Gedik Kültür Merkezimizde yapıyor olmak bizim adımıza ayrı bir mutluluktur. Bundan sonra ki çalışmalarımızı Belediye Meclisimize yakışan bir salonda, ferah ve güzel bir ortamda gerçekleştireceğiz. Geride bıraktığımız dönemde Belediye Meclisinde birlikte çalıştığımız Meclis Üyelerimize bir kez daha yaptıkları güzel hizmetlerden dolayı teşekkürlerimi sunarken, halkımızın oylarıyla Belediye Meclis Üyeliğine seçilen siz değerli çalışma arkadaşlarımıza yeni dönem için başarılar diliyorum, Rabbim güzel ve hâyırlı işler yapmasını hepimize nasip etsin. Belediye Meclisimizde her zaman olduğu gibi büyüyen, gelişen ve kalkınan Yeşilyurt’un daha iyi noktaya gelmesi noktasında saygı, sevgi ve hoşgörü ortamında birlikte çalışacağız. Geçen beş yıllık süreçte bu anlamda örnek bir Meclis hüviyetine ulaştık, aynı atmosferin bundan sonra ki beş yılda da hâkim olması en büyük arzumuzdur. Kıymetli hemşerilerimiz hepimizin ortak değeri ve sevdası olan Yeşilyurt’u yönetmek için bizlere beş yıllık yetki verdi, bu dönemi çok iyi değerlendirip alacağımız kararlarla geleceğe daha güzel ve mutlu bakan Yeşilyurt’u el ele vererek inşa edeceğiz. Bu hizmet dönemimizin Ülkemize, Malatya’mıza, Yeşilyurt’umuza ve Meclisimize hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.” dedi.

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ, ENCÜMEN VE İHTİSAS KOMİSYON ÜYELERİ SEÇİLDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın konuşmasından sonra 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili Seçimi, 2 asıl 2 yedek Kâtip Üyeleri, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapıldı.

Meclis Başkanvekilleri, iki asıl, iki yedek Meclis Kâtip üyesinin seçimi 5393 sayılı Belediye Kanununun 19.maddesi uyarınca gizli oylama ile yapılırken, ihtisas komisyonlarının üye seçimleri ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama ile belirlendi.

Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis 1.Başkan Vekilliğine 32 oyla Naci Şavata, Meclis 2.Başkan Vekilliğine 31 oyla Burhan Kılıç seçildi. 2 asıl, 2 Yedek Meclis Katip Üyeliğini belirleyen gizli oylama neticesinde asıl üyeliğe 38 Oyla Esin Tanrıverdi ile 37 oyla Nusret Aslan seçilirken, yedek üyeliğe ise 37 oyla Vahap Murat, 37 oyla Memet Özen seçildi. Encümen Üyeliğine 36 oyla Nevzat Diri, 34 oyla M.Akif Karaca, 37 oyla Hasan Karagöz seçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca açık oylama usulüyle yapılan İhtisas Komisyon Üyelikleri de şu isimlerden oluştu;

Plan ve Bütçe Komisyonu: Nebi Yiğit, Numan Özcan, Ramazan Yakıcı,Oktay Özevren, Ali Palancı

İmar Komisyonu: Habip Ahmet Şahin, İsmail Caner Kaymaz, Hamit Ilıcak, Baran Yıldız, Süleyman Bayram

Meslek Odaları ve Sivil Toplum Komisyonu: Nusret Aslan, Murat Gümüş, Vahap Murat, H.Basri Yüksel, Tayfun Yücel

Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu: Habip Ahmet Şahin, İsmail Caner Kaymaz, Hamit Ilıcak, Baran Yıldız, Günnur Tabel

Kadın ve Aile Komisyonu: Esin Tanrıverdi, Kadircan Esen, Bekir Karakuş, Şahin Özer, İsmail Aydın

Eğitim Komisyon: Battal Tuncal, Murat Alabaş, Esin Tanrıverdi, Vahap Murat, M.Önder Öztürkoğlu

Gençlik ve Spor Komisyonu: Selim Pilten, Ali Palancı, Murat Alabaş, Naci Şavata, Halidun Gündüz

Hukuk İhtisas Komisyonu: Mirza Dinçer, Hasan Karagöz, Süleyman Bayram, Ramazan Yakıcı, Tayfur Çakır

Malatya Belediyeler Birliği; Süleyman Bayram, Murat Alabaş,

Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği; İbrahim Aydoğan, Mehmet Nakir, Selim Pilten, Süleyman Bayram

Tarihi Kentler Birliği; Kadircan Esen, İsmail Caner Kaymaz

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan oylamalarla 1. ve 2. Meclis Başkan Vekilliği başta olmak üzere Asil ve Yedek Kâtip Üyeliklerine, İhtisas Komisyonu Üyeliklerine ve Encümen Üyeliklerine seçilen Meclis Üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

2018 Yılı Faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, koltuğunu Meclis Başkanvekili Naci Şavata’ya devr ederken, yapılan oylama neticesinde faaliyet raporu kabul edildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti listesinden Meclis Üyeliğine seçilen Burhan Kılıç, Hasan Basri Yüksel ile Vahap Murat, Meclis Başkanlığına sundukları dilekçelerle AK Parti Üyeliğinden istifa ederek MHP Üyeliğine geçtiler.

NİSAN AYI İKİNCİ OTURUM 12 NİSAN CUMA GÜNÜ

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden sonra ilk kez toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, 12 Nisan 2019 Cuma günü saat 14:00’da yeniden bir araya gelerek gündemdeki diğer maddeleri karara bağlayacak.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)