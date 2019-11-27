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27 Kasım 2019 Çarşamba 16:04

Başkan Çınar, “Her Bebek, Dünyaya Umutla Bakmamıza Neden Oluyor”

‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında Yeşilyurt’ta dünyaya gelen 13 bin 050’nci bebeği evinde ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cennet kokulu tüm bebeklerimizin; ailesine, milletine, insanlığa hayırlı birer evlat olmalarını temenni ediyorum.” dedi.

Başkan Çınar, 'Her Bebek, Dünyaya Umutla Bakmamıza Neden Oluyor”
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BAŞKAN ÇINAR, ERKİŞİ ÇİFTİNİN SEVİNCİNE ORTAK OLDU

‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında dünyaya gözlerini açan bebeklerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak olmaya devam eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gündüzbey mahallesinde yaşayan Erkişi ailesinin sevincini paylaştı.

Göreve geldiği günden itibaren büyük küçük her kesimin yanında yer almaya gayret eden Başkan Çınar, dünyaya yeni gelen bebeğin vatana millete hayırlı bir birey olmasını temenni ederek, anne Pınar Erkişi ile baba Mikail Erkişi’yi tebrik etti.

“RABBİM SAĞLIK, SIHHAT VE HUZUR İÇERİSİNDE BÜYÜMESİNİ NASİP ETSİN”

5,5 yıl içerisinde ‘Hoş Geldin Bebek’ projesiyle 13 bin 050 aileye misafir olup sevinçlerini paylaştıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizle ile bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan ailelerimizin, mutluluklarına ortak olmaya devam ediyoruz. Hem ailelerimizle sohbet ediyor hem de cennet kokulu bebeklerimizle vakit geçirme fırsatı buluyoruz. Yavrularımız ile birlikte ailelerimiz ile tanışarak onlara gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Gündüzbey mahallemizde yaşayan Pınar ve Mikail Erkişi çiftimizi evlerinde ziyaret ederek yaşadıkları mutluluğa ortak olduk. Bir ailenin en büyük mutluluğu şüphesiz o aileye yeni katılan bireylerdir. Dünya’ya gelen her bebek, geleceğe daha umutla bakmamıza neden olmaktadır. Cenab-ı Allah tüm çocuklarımıza sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde büyümelerini nasip etsin. Erkişi çiftini tebrik ediyor, bebeğimizin de vatana ve millete faydalı bir evlat olarak yetişmesini temenni ediyorum. Hastalıkta, sağlıkta ve doğumda hayatın her alanında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, kıymetli anne ve babalarına aileleri ile birlikte güzel bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum. Allah tüm yavrularımıza, çocuklarımıza güzel bir gelecek nasip eylesin.” dedi.

Pınar ve Mikail Erkişi çifti ise sevinçlerini paylaşan ve ‘Hoş Geldin Bebek’ hediyeleri ile kendilerini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibine teşekkür ettiler.

Başkan Çınar ayrıca ziyaret sırasında Mikail Erkişi’nin dünyaya yeni gelen yeğenini de kucağına alıp severken, hayırlı ve güzel bir ömür temennisinde bulundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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