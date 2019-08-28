İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:52

Başkan Çınar, “İhalelerimizi Canlı Yayınlıyoruz”

Şeffaf belediyecilik anlayışını güçlendirecek hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi, yaptığı tüm ihaleleri, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlamaya başladı.

Başkan Çınar, 'İhalelerimizi Canlı Yayınlıyoruz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

“HALKIMIZDAN GİZLİMİZ SAKLIMIZ YOKTUR”

Yeşilyurt’u yönetirken şeffaflık ilkesinden vazgeçmediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ihalelerin canlı yayınlanmasına ilişkin olarak şunları söyledi; “ Biz halkımıza karşı her zaman açık ve şeffaf olduk. Gönlümüz, yüreğimiz ve kapılarımız halkımıza her zaman açıktır. Halkımızdan gizleyecek ve saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizle yaptığımız koordinasyon toplantımızda, şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliğini tam manasıyla yerine getirmek amacıyla; Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz uhdesinde gerçekleşen tüm ihalelerimizi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız ( facebook, instagram, twitter) üzerinden canlı yayınlama kararı aldık. Kıymetli hemşerilerimiz ve basın mensuplarımız ihaleleri canlı yayında takip ederek sunulan tekliflerden, alınan kararlardan anında haberdar olacaklardır. Bölgemizde ilk kez bu uygulamayı hayata geçiren yerel bir yönetim olmanın gururunu yaşıyoruz. Şeffaf belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini örnek uygulamalarla yerine getirmeye aynı kararlılıkta devam edeceğiz. Canlı yayınlarımız hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesinin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan ilk canlı yayında, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ‘Çöp Kovası ve Bank Ayağı ‘ alım ihalesi yapıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Çalık İle Belediye Başkanı Çınar, Kırsal Mahallelerdeki Yatırımları İnceledi Milletvekili Çalık İle Belediye Başkanı Çınar,...
Başkan Çınar, Cevatpaşa Mahallesi’nde ki Caminin Temel Atma Törenine Katıldı Başkan Çınar, Cevatpaşa Mahallesi’nde ki Caminin...
Battalgazi Belediye Çalışanları Kan Bağışına Yoğun İlgi Gösterdi Battalgazi Belediye Çalışanları Kan Bağışına...
Battalgazi Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor Battalgazi Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmalarını...
Başkan Gürkan, Atabey İskele Yolunda İncelemelerde Bulundu Başkan Gürkan, Atabey İskele Yolunda İncelemelerde...
Başkan Çınar, “Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu’ya Açılan Zaferinin Şanlı Mührüdür” Başkan Çınar, “Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu’ya...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Milletvekili Çalık İle Belediye Başkanı...
AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,...

Haberi Oku