Başkan Çınar İle Dap Bölge Başkanı Demir, Deprem Eğitim Simülasyon-Bilim Merkezini İnceledi

“DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAMALIYIZ, TEDBİRLERİ ÖNCEDEN ALMALIYIZ”

Her alanda gelişen ve büyüyen Yeşilyurt’a Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi gibi devasa bir yatırımı kazandırmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “DAP Bölge Başkanımız Sayın Adnan Demir ile birlikte eğitim merkezimizde detaylı incelemelerde bulunup, tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde gerçekleşen faaliyetlerimiz hakkında bilgiler paylaştık. Ülkemizin coğrafi yapısı ve iklim özelliklerinden dolayı, doğal afetlere en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Ülkemiz topraklarının tamamına yakını deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem Türkiye’nin bir gerçeğidir ve bunu kabul etmek, bu gerçekle yaşamasını öğrenmemiz lazım. Deprem olaylarında ne yazık ki çok sayıda vatandaşımızı kaybettik ve hepimizi derinden yaralayan hadisler yaşandı. Bu tür talihsiz olayların önüne ancak eğitimle ve bilgiyle geçebiliriz. Bu nedenle depremi doğal bir afet olarak görmenin yanı sıra; gerekli tedbirlerin önceden alınmasını sağlamak, deprem bilincini toplumun geneline yaymak bizim asli görevlerimiz arasındadır. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın deprem bilincine sahip olması, deprem öncesinde ve sonrasında neler yapmaları gerektiğini tam manasıyla öğrenmelerine katkı sağlamak içinde teknik kapasitesi ve alt yapısıyla bölgemizin en büyük ve en modern Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizi Yeşilyurt’a kazandırmak bizim için ayrı bir gurur vesilesi olmuştur. Böylesine faydalı bir eğitim merkezini hizmete sunma nedenimiz; depremler konusunda toplumsal bilinci geliştirmenin yanı sıra tüm hemşerilerimizi hayat kurtaracak teorik ve pratik bilgilerle buluşturmaktır. Hizmet binamızda depremin bire bir yaşanmasını sağlayan sarsma tablasının olduğu eğitim odamızda daha önceden kentimizde yaşanan depremlerin şiddetine göre ayarladığımız cihazımız sayesinde depremi bire bir yaşatıyoruz. Binamızın en alt kısmını ise çocuklarımızın bilimsel çalışmalara ilgi duymalarını sağlamak amacıyla Bilim Atölyesi şeklinde dizâyn ettirdik. Eğitim çalışmalarında deprem öncesinde neler yapılmalı, deprem anında nerede ve nasıl durulmalı, afet çantasında neler olmalı gibi temel konularda bilgiler verilmektedir. Bunun yanı sıra deprem anını ve sonrasını anlatan animasyon çalışmaları da eğitimler sırasında katılımcılara izletilmektedir. Her yönüyle modern, her yönüyle ilçemizin gelişmişlik seviyesine yakışan bir merkezi halkımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duymaktayız. Tüm hemşerilerimizi buradaki eğitimlere katılmaya davet ediyorum. ” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)