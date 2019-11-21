Başkan Çınar, “İlk 5’e Hep Birlikte Çalışarak Girdik”

“1.359 BELEDİYE ARASINDA İLK 5’E GİRMEMİZDE MUHTARLARIMIZIN DESTEĞİ BÜYÜK”

Yeşilyurt’un çevre hizmetlerinde 1.359 belediye arasında ilk 5’e girme başarısı ulaşmasında mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezi’nde ağırladığı mahalle muhtarlarına, insan/çevre/doğa sağlığının korunması amacıyla hizmete sundukları ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile Mobil Geri Dönüşüm’ projeleri ile diğer çevre yatırımlarını anlattı.

“ÇEVRESEL YATIRIMLARIMIZIN TAKDİR GÖRMESİ, ÖDÜLLENDİRİLMESİ EN BÜYÜK ONURDUR”

Başkan Çınar, Yeşilyurt’un çevresel yatırımlarda hak ettiği hizmetler ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederken, “Yeşilyurt’u bütün alanlarda kalkındırmak ve geliştirmek anlamında geçirdiğimiz devasa yatırımlarla değişim ve dönüşüm alanında büyük bir mesafe yakaladık. Yatırımlarımızın ve projelerimizin çok kıymetli ödüllerle hak ettiği değeri bulmasından ayrıca mutluluk duymaktayız. Son olarak çevre ve doğa sağlığının korunması adına hayata geçirdiğimiz ve bölgemizde başka bir örneği olmayan 1.Sınıf Atık Getirme ile Mobil Geri Dönüşüm projelerimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayesinde başarıyla devam eden Sıfır Atık projeleri çerçevesinde 1.359 belediye arasında ilk 5’e girerek Yerel Yönetim Başarı Ödülüne layık görüldük. Bu ödülle birlikte hep birlikte el ele vererek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz ve yatırımlarımız Türkiye’nin dört bir tarafından konuşulmakta, takdir görmektedir. Ülke çapında Sıfır Atık projesini en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer almak bizim için gururdur. 2014-2019 yılları arasında 5 bin 921 ton kâğıt, 2 bin 220 ton plastik, 952 ton cam, 951 ton ise metal atık olmak üzere toplam 10 bin 44 ton karışık ambalaj atığın toplanması rekordur, bununla birlikte 5 bin 921 ton kâğıt-karton atık toplayarak 100 bin 657 ağacın kesilmesini önlemekte büyük bir başarıdır. 9 bin metrekarelik bir alanda 14 farklı atık grubunun toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesini sağlayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, Mobil Geri Dönüşüm projeleriyle bugüne kadar 10 bin 758 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, 300 adet floresan, 11 bin kilogram atık pil, 36 bin 700 kilogram bitkisel atık yağ, 951 ton metal atık, 750 adet ömrünü tamamlamış lastik toplayıp, 28 ton sera gazı salınımını azaltıp, 40 bin kilowatt saatte enerji tasarrufunu hayata geçirdik. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un hak ettiği hizmetlere kavuşması, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hayatını sürdürmesi, gelecek kuşaklara sağlıklı bir dünya bırakmak adına dikkat çekici ve farkındalık yaratan hizmetlerimizle Yeşilyurt’un adını tüm Türkiye’ye duyurmanın haklı sevincini yaşamaktayız. Bizler çok değerli ödüllere layık görülen yatırımlarımızı ve projelerimizi hayata geçirirken ortak aklı ve istişare kültüründen fazlasıyla faydalanıyoruz. Kamu ve kurumlarımızdan aldığımız destek, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, mahalle muhtarlarımız, basın mensuplarımız ve toplumun tüm kesimlerinin görüş ve düşünceleri, bizi Türkiye’de ilk 5’e yerleştirmiştir. Her zaman çok güzel diyaloga ve sağlam iletişime sahip olduğumuz mahalle muhtarlarımızın bu süreçte ki emek ve destekleri takdire şayandır. Mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olan, mahallelerin ve vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, her türlü konuda fikirlerine başvurduğumuz, 7/24 bizimle birlikte hareket eden bütün muhtarlarımıza bu desteklerinden dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte çalışmanın hep birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül Malatya’nın, bu ödül Yeşilyurt’un bu ödül muhtarlarımızın, bu ödül tüm halkımızındır. Sizlerden aldığımız güç ve destekle daha güzel hizmetleri hep birlikte hayata geçireceğiz. “ dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın elinden aldığı Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetim’ başarı ödülüyle birlikte muhtarlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalle muhtarları da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı aldığı ödülden dolayı tebrik ettiler.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)