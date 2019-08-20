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20 Ağustos 2019 Salı 14:07

Başkan Çınar, İlyas Mahallesindeki Kaldırım Yenileme Çalışmalarını İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Mahallelerimizdeki yaşam kalitesini yükseltip vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir hayat sürmeleri için cadde ve sokakların görüntüsünü daha nezih ve nitelikli hale ulaştırıyoruz. Modern ve yaşam standartı yüksek bir Yeşilyurt için 7/24 çalışıyoruz, hizmet üretiyoruz.” diye konuştu.

Başkan Çınar, İlyas Mahallesindeki Kaldırım Yenileme Çalışmalarını İnceledi
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BAŞKAN ÇINAR, İLYAS MAHALLESİNİ ZİYARET ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kaldırım yenileme, kilit parke taşı döşeme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edilen İlyas mahallesinde incelemelerde bulundu.

“İLYAS MAHALLEMİZİN GÖRÜNTÜSÜ YENİLEME HİZMETLERİMİZLE DEĞİŞECEK”

Mahallede ki değişim ve dönüşüm hizmetlerine ilişkin esnaflara ve vatandaşlara bilgiler paylaşan Başkan Çınar, burada yaptığı konuşmada “Yeşilyurt’umuzun yenilemeye ihtiyacı olan bütün cadde ve sokaklarını baştan aşağıya modern hale getiriyoruz. İlçemizin en kalabalık mahalleleri arasında yer alan, hızla geliştiği içinde araç ve yaya trafiğinin çok fazla yaşandığı İlyas mahallemizde geçen yıl asfalt çalışması başta olmak üzere farklı hizmetlerimizi halkımızla buluşturmuştuk. Bu yılda mahallemizin cadde ve sokaklarındaki yürüyüş yollarının standartını kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızla yükselteceğiz, ekiplerimiz burada ki çalışmalara hız verdiler. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman mahallemizin görüntüsü çok güzel bir boyuta ulaşacaktır. Mahallemizde var olan sorunları kalıcı çözümlerle giderip, vatandaşlarımıza kaliteli ortamlarda yaşam olanakları sunacağız. Hizmetlerimiz sırasında sabır gösterip ilgi ve desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerimiz başta olmak üzere ekiplerimize yardımcı olan mahalle muhtarımız Faik Şahin’e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

“HER ALANDA ÇALIŞIYORUZ, HİZMET ÜRETİYORUZ, GELECEĞE KALICI ESERLER BIRAKIYORUZ”

Yeşilyurt’un geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilçemizin her bölgesinde yol açma, sıcak asfalt, sathi kaplama, kilit parke taşı döşeme, taş duvar, perde duvar gibi çalışmaları titizlikle sürdürmektedir. Kırkpınar mahallemizde geçen hafta itibariyle kilit parkı taşı döşeme çalışmalarımızı tamamladık. İlyas mahallemiz başta olmak üzere Çukurdere ve Dilek mahallelerimizde ise kaldırım yenileme çalışmalarımız devam etmektedir. Yeşilyurt’umuzun kalkınıp büyümesi, modern bir görüntüye kavuşması için 2019 yılı yatırım programına aldığımız çalışmalarımızı aksatmadan sürdürmekteyiz. Ekiplerimiz ilçemizin her noktasında büyük bir özveri ve gayretle çalışarak tespit edilen eksiklikleri teker teker gideriyorlar. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, Yeşilyurt Belediyesi her alanda çalışmakta, hizmet üretmekte ve geleceğe kalıcı eserler bırakmaya devam etmektedir. Yollarıyla, park alanlarıyla, konfor düzeyi yüksek ulaşım ağıyla her alanda gelişip, büyüyen bir Yeşilyurt’u hep birlikte inşa edip, gelecek nesillere modern bir ilçe emanet etmek için çok yoğun çalışıyoruz. Halkımızın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak adına işimizi büyük bir sevda ve aşkla yaparak bir yandan değişim ve dönüşüm hizmetlerimizi sürdürürken diğer taraftan gönüller kazanmaya devam ediyoruz. En güzel hizmetlere lâyık olan Yeşilyurt’lu hemşerilerimizin her an emrindeyiz ve onların refah ve huzuru için çalışıyoruz.” diye konuştu.

İlyas mahalle Muhtarı Faik Şahin’de yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a mahalle sakinleri adına teşekkürlerini sundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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