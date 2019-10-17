Başkan Çınar, “İnşaatların %30'luk Brüt Alanı İle İlgili Düzenleme Çalışmasında Son Aşamaya Geldik”

“ÇÖZÜM NOKTASINDA YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Sağlıklı, sürdürülebilir ve yaşanabilir yaşam alanlarının oluşturulması, düzenli ve kaliteli yapılaşmayı önemsediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kıymetli hemşerilerimizin hayat kalitesini artırmak için uzun vadeli ihtiyaçları gözeten ve hakkaniyet temelli yöntem, uygulama, kent planlaması ve imar gibi düzenlemelerde hem günümüz şartlarını modern hale getirecek hem de gelecek dönemlerde ki nüfus yoğunluğunu hesap ederek uygulamalarımızı bu bakış açısıyla yapmaya gayret diyoruz. Bu kapsamda; geçtiğimiz aylarda Danıştay kararıyla bilindiği üzere planlı alanlar tip imar yönetmeliği işlemez hale gelmişti. Ardından Temmuz ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan bir yönetmelik sürecin olumlu noktaya ilerlemesine neden oldu. Ancak ortak alan diye tabir edilen %30’luk alanın kullanımı ile ilgili özellikle balkon alanları ve kat sahanlığı alanlarının daire içi alandan sayılması ile ilgili yatırımcılar, mülk sahipleri, mimar ve mühendislerden gelen taleplere göre sıkıntı bulunuyordu. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu alanların daha verimli ve nitelikli kullanımıyla alakalı bir takım çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve İmar Komisyonumuz ile birlikte yapılan çalışmalar ciddi bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki günlerde bir aksilik olmazsa İl ve İlçe Belediye Meclislerinden kararları plan notu şeklinde geçirerek sıkıntıyı çözmeyi amaçlıyoruz. İnşaatların %30’luk brüt alanı ile ilgili düzenleme çalışmasında son aşamaya geldik. Yeşilyurt Belediyesi olarak her türlü yatırımın artması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşilyurt’un kimliğine yakışan şehirleşme ve modern kentleşme modelinin gerekliliklerini yerine getirecek uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)