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13 Şubat 2020 Perşembe 10:37

Başkan Çınar, Kar Temizleme Çalışmaları Yapan Ekipleri Ziyaret Etti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışının ardından daha önceden yapılan planlamaya göre hazır kıta bekleyen ekiplerimiz, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için ilçemizin dört bir tarafında yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürüyorlar.” dedi.

Başkan Çınar, Kar Temizleme Çalışmaları Yapan Ekipleri Ziyaret Etti
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BELEDİYE EKİPLERİ YOĞUN BİR MESAİ YAPIYOR

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, etkili olan kar yağışının ardından vatandaşların her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için yoğun bir mesai yapıyor.

YOLLARI AÇMA, KALDIRIMLARI TEMİZLEME, TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeşilyurt’ta ki ana arterlerin kapanmaması, vatandaşlarımızın kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde fazladan mesai yaparak çalışma alanlarını genişletiyor.

BAŞKAN ÇINAR, ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda gece ve gündüz tuzlama çalışmalarının yapıldığı çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kar küreme, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

“İLÇEMİZİN DÖRT BİR TARAFINDA ÇALIŞIYORUZ”

Yeşilyurt Belediyesi olarak kar mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çınar, “ Kar, Cenab-ı Allah’ın bir lütfu ve güzelliğidir. Kar yağışıyla birlikte barajlarımız doluyor, topraklarımız bereketleniyor. Dört mevsim farklı güzelliğe sahip Yeşilyurt’umuz, kar yağışıyla daha güzel bir görüntüye ulaşırken, ilçemizin her noktasında kartpostallık görüntüler hâkim oluyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçe genelinde ulaşımın aksamaması, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için meteoroloji verilerini yakından takip ederek iş makineleri ve kamyonlarımızı hazırlayıp, ekiplerimize görevlerini tevdi etmiştik. Kar yağışının başlamasıyla birlikte iş makinelerimizin tamamını sahaya sürdük. Kar mücadelesini kapsamlı bir şekilde sürdüren ekiplerimiz ana arterlerin sürekli açık kalmasını sağlarken, yollarda iş makinalarıyla kar küreme çalışmalarının yanı sıra, yayaların güvenliği için kaldırımlarda kürekle temizlik çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Don ve buzlanma olaylarının önüne geçmek adına tuzlama çalışmaları devam etmektedir.Kırsal bölgelerimiz başta olmak üzere ilçemizin her noktasında görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren bütün ekiplerimize kolaylıklar diliyorum.” dedi.

“TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINI KULLANALIM”

Vatandaşların her hangi bir sorunla karşılaşmaları durumunda Yeşilyurt Belediyesinin 444 8 910 nolu Çağrı Merkezini aramalarını isteyen Başkan Çınar, “ Vatandaşlarımızdan ricamız mecbur kalmadıkça özel araçlarıyla dışarıya çıkmamalarını ve toplu araçları tercih etmelerini istiyoruz. Dışarıya araçlarıyla çıkmak durumunda kalan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği takmaları gerekmektedir. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığı ve refahıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak kar-kış, soğuk sıcak demeden hemşerilerimizin hizmetinde olmaya devam ediyoruz.Yağan karla birlikte vatandaşlarımızın bu güzelliği doyasıya yaşamaları, her hangi bir sorunla karşılaşmamaları için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz.” dedi.

ÇOCUKLAR, GENÇLER VE BÜYÜKLER YAĞAN KARIN GÜZELLİĞİNİ YAŞADILAR

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte sokaklara ve parklara akın eden 7’den 70’e tüm vatandaşlar, kartopu oynayıp kardan adam yaptılar. Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan sosyal yaşam alanlarında gönüllerince eğlenen çocuklar ve gençler, yağan karın sevincini yaşayıp keyifli anlar yaşadılar.

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır’da, kar yağışıyla birlikte kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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