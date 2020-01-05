Başkan Çınar, Karla Mücadele Ekiplerini Ziyaret Edip, Baklava İkram Etti

YEŞİLYURT’UN DÖRT BİR TARAFINDAN YOL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeşilyurt’ta ana arterlerin kapanmaması, vatandaşların kar sebebiyle mağduriyetlerinin oluşmaması, ulaşımda her hangi bir problem oluşmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam eden Yeşilyurt Belediye ekipleri, meteoroloji verilerini takip ederek karın yağma saatlerinde çalışma alanlarını genişletti.

“SÜPER KAHRAMANLARIMIZ GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYOR”

Buzlanma riski olan yollar ile kaldırımlarda temizleme çalışmalarının gece ve gündüz devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,“Her mevsimi ayrı güzel olan Yeşilyurt’umuzda hemşerilerimizin kış günlerinde de huzurlu ve rahat şekilde yaşaması için meteoroloji verilerini takip ederek gerekli önemler aldık. Karla mücadelenin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için öncelikle Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlüklerimizle yaptığımız koordinasyon toplantımızda karla mücadele ekiplerini belirleyerek görevleri tevdi ettik. Malatya’da öncelikle yüksek kesimlere yağmaya başlayan kar yağışı ile birlikte ekiplerimiz geçen hafta içerisinde kırsal bölgelerimiz ve yüksek kesimlerde yol açma çalışmalarını gerçekleştirdi. Cumartesi gecesi kent merkezinde yoğun bir şekilde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz, ana anterler, cadde ve sokaklarda kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre ve Temizlik Müdürlüğü personellerimiz ve araç parkurumuzda ki iş makinelerimiz ve greyderlerimizle halkımızın hizmetindeyiz. Bizim ‘Süper Kahramanlar’ olarak isimlendiğimiz ekiplerimiz gece gündüz demeden büyük bir özveri ve gayretle halkımızın refahı ve huzur için çalışıyorlar. Amacımız; ilçemizde kış mevsimi süresince toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak, yoğun kar yağışına karşı alınacak önlemleri belirlemek, kar yağışı sonrası oluşacak buz, toz vb. etkileri en kısa sürede gidermeyi sağlamaktır. Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunabilmek ve onların günlük yaşantısına aksaklıklar vermemek için çalışmalarımız aralıksız sürecektir. Araç kullanan vatandaşlarımızdan ricamız; kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle fren ve durma mesafesi arttığı için şehirlerarası yollarda geçerli olan kış lastiği uygulamasını şehir içerisinde de uygulamalarıdır. İlçemizde yaşanan don ve buzlanmaya karşı sürücülerimizin de dikkatli olmalarını, zorunlu olmadığı sürece trafiğe çıkmamalarını, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını önemli tavsiye ediyorum. Ulaşımın daha sağlıklı yapılması, kendi can ve mal güvenliğimiz için vatandaşlarımızdan araçlarına kış lastiklerini taktırmalarını ve trafiğe kış lastikleriyle çıkmalarını rica ediyoruz. Bizlerde sahada görevlerini büyük bir başarıyla sürdüren ‘Süper Kahramanlar’ ekibimizi ziyaret ederek onlara başarılar dileyip, tatlı ikram ettik. Yeşilyurt’umuzun temizliği, huzuru ve sağlıklı yaşam şartları için tüm gücüyle çalışan ekiplerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)