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07 Şubat 2020 Cuma 17:02

Başkan Çınar, “Kentsel Dönüşümde Daha Fazla Proje Üretmeyi Hedefliyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Hemşerilerimize daha kaliteli ve güvenli yaşam alanları sunmak için ilkini Yeşiltepe’de hayata geçirdiğimiz kentsel dönüşüm projelerimizi ilçe genelinde yaygınlaştıracağız.” dedi.

Başkan Çınar, 'Kentsel Dönüşümde Daha Fazla Proje Üretmeyi Hedefliyoruz”
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“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİYLE KALİTELİ YAŞAM ALANLARININ SAYISINI ARTIRACAĞIZ”

6,8 büyüklüğündeki Elazığ-Malatya depreminden sonra kentsel dönüşüm projelerinin önem kazandığına dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sağlam ve kaliteli yapılaşma ile güvenli ve huzurlu mekânların oluşmasında kentsel dönüşüm projelerinin önemli bir yer kapladığını ifade etti.

“YEŞİLTEPE’DE BAŞLATTIK, BÜYÜK BEĞENİ ALDI, DEVAMI GELECEK”

Yeşilyurt’un her noktasında kaliteli yaşam şartları sunmak için kentsel dönüşüm projelerini yaygınlaştıracaklarını dile getiren Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşayacağı alanlar oluşturmak adına kentsel dönüşüm ve değişim projelerine ayrı bir önem verdiğimizi ortaya koyduğumuz projelerle ön plana çıkarmıştık. TOKİ ile yaptığımız protokolün ardından yapım işlerinin büyük bir kısmını tamamladığımız Yeşiltepe’deki kentsel dönüşüm projemiz, bundan sonraki yatırımlarımıza ışık tutacak güzel bir eserdir. 383 adet konutlarıyla, ticaret alanlarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla, mahalle odasıyla, camimizle, çevre düzenlemesiyle, oturma gruplarıyla, kamelyalarıyla çok farklı bir projeyi halkımızın hizmetine sunmaktan büyük bir onur duymaktayız.41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ-Malatya depreminden sonra kentsel dönüşüm projeleri büyük önem kazandı. Malatya’nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle sağlam ve kaliteli yaşam alanlarını sayısını artırmak için yıkılmasına karar verilen binaların yerlerine kentsel dönüşüm projeleriyle daha güçlü, sağlam ve kaliteli binalar inşa etmek üzere çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Bölgemizde ve kentimizde ilk kez kentsel dönüşümü başlatan, uygulayan ve yeni projelere başlatan yerel bir yönetim olarak, halkımızın refahı ve huzurunun yanı sıra gelecek nesillere yaşam standardı yüksek bir ilçe emanet adına bu tür yatırımları çok fazla önemsiyoruz. Yeşiltepe’de başlattığımız projemizi farklı bölgelerimizde uygulayacağımız projelerimizle yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle eski yapılaşmaların çok fazla olduğu Yeşiltepe başta olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm yaşam alanlarını kentsel dönüşüm projelerimizle daha sağlık ve güvenli alanlar haline getirip, vatandaşlarımızın kaliteli binalarda hayatlarını sürdürmelerini sağlayacağız. Turgut Özal Mahallemizde toplam 68 dönümü kapsayan, iki ayrı etap halinde hayata geçirmeyi planladığımız projemize başlamıştık, şu anda ekiplerimiz çalışmalarını hızlandırdılar. En kısa zamanda binalarımızın yapımına başlayacağız. Tabii ki bu tür projelere başlamak, uygulamak ve tamamlamak öyle kolay olmuyor, ancak biz zor işleri seviyoruz. Bütün yerleşim alanlarımızı kaliteli ve güçlü yapılaşmalarla donatmak, hemşerilerimizin güvenle yaşayacakları mekânlara dönüştürmek adına çok yoğun mesai yapıyoruz. Vatandaşlarımızın öncelikle Yeşiltepe’de yaptığımız konutları yerinde görmelerini ve incelemelerini istiyoruz, bu tür projelerde vatandaş memnuniyeti çok önemlidir. Halkımızın beğenmesi ve memnun kalmasıyla diğer projelerimize şekil vereceğiz. Yeşiltepe’de ki projemizle ilgili hemşerilerimizin memnuniyetlerinin üst seviyede olması bizleri yeni yatırımlar noktasında teşvik etmektedir. Bu projede edindiğimiz tecrübe ve deneyimleri diğer projelerimize yansıtarak kaliteli yaşam alanlarının sayısını artıracağız. “ dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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