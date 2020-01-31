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31 Ocak 2020 Cuma 14:23

Başkan Çınar, "Konforlu ve Rahat Bir Ulaşım İçin Yatırımlarımız Sürüyor”

Kuyulu mahallesinde gerçekleşen yol iyileştirme ve yenileme hizmetlerini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tüm bölgelerinde ulaşım ağının akıcı ve güvenli olması, hemşerilerimizin güvenli yollarda yolculuk yapması adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Başkan Çınar, 'Konforlu ve Rahat Bir Ulaşım İçin Yatırımlarımız Sürüyor”
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BAŞKAN ÇINAR, DEPREMDE HASAR GÖREN BİNALARI VE YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Elazığ ve Malatya depreminden etkilenen mahallelere yönelik gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Kuyulu mahallesine giderken buradaki yerleşim alanları ve binaları inceledikten sonra ulaşım ağının akıcı hale getirilmesi adına devam eden yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

“30 KM’LİK YOL ÇALIŞMAMIZA EK OLARAK 5 KM’LİK YOLUMUZU DA AÇIYORUZ”

Yeşilyurt’un ulaşım ağının sistemli ve planlı çalışmalarla her geçen gün daha da akıcı hale geldiğini ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak bir yandan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için sorumluluklarımızı yerine getirirken diğer taraftan rutin belediye hizmetlerimizin aksamadan sürmesi adına çalışmalarımızı dört koldan sürdürmekteyiz. Kuyulu mahalle muhtarımızla birlikte öncelikle depremden etkilenen bölgeleri ve binaları inceledikten sonra trafik akışının rahatlaması adına başlattığımız yol açma, genişletme ve iyileştirme çalışmalarını inceledik. Hızla gelişen bölgelerimizin başında gelen, kuzey çevre yolu güzergâhında bulunan Kuyulu mahallemizin ulaşım ağını daha akıcı hale getirmek adına yaptığımız ön hazırlıklar ve planlamalar doğrultusunda çalışmalarımıza hız verdik. Geniş tarım arazilerine sahip, merkeze olan yakınlığı ile araç trafiğinin yoğunlaştığı mahallemizin yol sorununu gidermek adına önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz 30 km’lik sathi kaplama çalışmalarımıza ek olarak ihtiyaç duyulan 5 km’lik yolumuzun stabilize alt yapı malzeme serimine başladık. Havaların ısınmasıyla birlikte yapacağımız sathi kaplama çalışmalarıyla buradaki bağlantı yollarını modern, akıcı ve güvenli bir görüntüye ulaştıracağız. Bölgemizde ki yol sorununu kaliteli ve nitelik seviyesi yüksek yatırımlarla kökten çözüme kavuşturacağız. Halkımızın hayat standartlarını yükseltmek için tüm birimlerimizle birlikte durmadan çalışıyoruz. İlçemizin dört bir tarafına kaliteli hizmetler ulaştıran ekiplerimize ve çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a Kuyulu mahallesindeki inceleme ziyaretine; Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer, Birim Müdürleri, Teknik Personeller ve Kuyulu Mahalle Muhtarı’da eşlik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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