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11 Mayıs 2021 Salı 15:38

Başkan Çınar, “Kudüs’te İnsanlık Suçu İşleniyor, Bayrama Hüzünlü Giriyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ramazan Bayramını, terör devleti İsrail’in Mescid-i Aksa ve Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği hain, gaddar ve çirkin saldırıların gölgesinde hüzünlü ve buruk bir şekilde karşılayacağız. Kudüs ve Filistin asla yalnız değildir.” diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Kudüs'te İnsanlık Suçu İşleniyor, Bayrama Hüzünlü Giriyoruz”
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On bir ayın sultanı Ramazan ayının manevi iklimini Yeşilyurt’ta birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde yaşadıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bizlere verdiği nimetler arasında en mühimlerinden biri olan bayramlardan ilkine, mübarek Ramazan Bayramına bizleri ulaştıran Yüce Allah’a öncelikle hamd-ü senalar olsun. Cenab-ı Allah bu büyük nimetinin sorumluluğunu taşıyabilmeyi hepimize nasip etsin.

Küskün ve dargınları barıştıran, umutları canlandıran, tüm İslam Âlemini kaynaştıran ve bütünleştiren bayramlar, sosyal huzurumuzu da pekiştiren manevi değeri yüksek olan anlamlı günlerdir.

Bayramlarımız, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesidir. Dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu ve ferdi sevinçlerin müşterek mutluluklara dönüştüğü bu müstesna bayram günleri, daha çok kucaklaşmak ve kaynaşmak için önemli birer fırsattır.

Salgınla mücadele kapsamında bu yıl bayramda sevdiklerimizi ziyaret edip, kucaklaşamayacağız. Ancak sıhhat ve selametimiz için kurallara uyarak sevgimizi uzaktan gösterebiliriz. Acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, bu musibetten kurtulmak için bilim insanlarımızın ısrarla önerdiği sosyal izolasyon ve sosyal-fiziki mesafe kurallarına riayet ederek, Bayramı huzur içerisinde evimizde kutlamalı ve geçirmeliyiz.

Yarınlarımızı daha güzel, sağlıklı ve mutlu bir şekilde geçirebilmek adına lütfen bu bayram dikkatli olalım, evimizde kalalım, ziyaretlere gitmeyelim, teknolojiyi kullanalım, sevdiklerimizi tehlikeye atmayalım. Ben bu süreçten milletimizin sabrı ve inancıyla en güçlü şekilde çıkacağımıza inanıyorum.

Bayramın, bilhassa İslam coğrafyasında, acı içinde, umutsuzluk içinde, gözyaşları içinde yaşamak durumunda olan kardeşlerimizin yaralarına merhem olmasını yüce Allah’tan temenni ediyorum.

Terör Devleti İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da ki kutsal mekanlarımız ve orada büyük bir direniş gösteren Filistinli kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiği gaddar ve çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum. Filistin ve Kudüs asla yalnız değildir. İsrail'in işgal ederek insanlık suçu işlemeye devam ettiği Filistin topraklarındaki çirkin saldırılarında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Filistin’de devam eden saldırılar, yaşanan can kayıpları ve çirkin hadiselerden dolayı Ramazan Bayramına içimiz buruk ve hüzünlü bir şekilde giriyoruz. Rabbim bu acıların bir an önce sona ermesinde hepimizin yardımcısı olsun, Filistinli kardeşlerimizin gücü ve kuvvetini artırsın inşallah.

Sonsuz merhamet sahibi Yüce Rabbimiz imtihanlarımızı hafifletsin, sıkıntılı süreçten bir an evvel kurtularak daha güzel günlerde birlikte olalım inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam Âlemi ve aziz milletimiz olmak üzere bütün hemşerilerimizin Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, bu bayramın bütün insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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