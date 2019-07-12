Başkan Çınar, Lezzet Vadisi Projesi İçin İstişare Toplantılarını Sürdürüyor

BAŞKAN ÇINAR, LOKANTACILAR DERNEK BAŞKANIYLA ‘LEZZET VADİSİ’ PROJESİNİ KONUŞTU

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Lokantacılar Dernek Başkanı Furkan Turmuş ile ‘ Lezzet Vadisi’ projesi üzerine istişare toplantısı düzenledi.

“YEMEKLERİMİZİN TANITIMINA ÖNEM VEREN BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yeşilyurt’un yemeklerinin tanıtılması için başlatılan ‘ Lezzet Vadisi’ projesini desteklediklerini ifade eden Lokantacılar Dernek Başkanı Furkan Turmuş, gösterdiği duyarlı ve hassas yaklaşımdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

“VERİMLİ VE GÜZEL BİR TOPLANTI OLDU”

‘Lezzet Vadisi’ projesinin amaçları ve hedefleri üzerine yapılan toplantının oldukça verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğası ve iklimiyle her mevsim turizme uygunluk gösteren Yeşilyurt’umuzun tadına doyulmaz yemeklerini, sabah kahvaltılarını daha geniş kesimlere duyurmak adına başlattığımız ‘Lezzet Vadisi’ projemizin doğru bir bakış açısıyla ilerlemesi ve hedefine ulaşması anlamında istişare toplantılarımıza devam ediyoruz. Lokantacılar Dernek Başkanımız Furkan Turmuş ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ‘Lezzet Vadisi’ hem de ilçemizin tanıtımı için hayata geçireceğimiz diğer projelerle ilgili konuştuk, fikirlerimizi paylaştık. Kiraz, Kültür ve Spor Festivalimizde yöresel yemeklerimizin tanıtımı yaptık, bu programa Dernek Başkanımız ve ekibi de destek verdi, teşekkürlerimi sunuyorum. Amacımız; gerek misafirliklerde gerekse de restoranlarda servis edilen yöremize özgü geleneksel yemekler ve kahvaltı menümüzde yer alan eşsiz lezzetlerin daha fazla tanınmasıdır.” dedi.

“LEZZET VADİSİ PROJEMİZ İLE EŞSİZ YEMEKLERİMİZİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ”

Başkan Çınar, “ Malatya’mızın, Yeşilyurt’umuzun eşsiz yemeklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini dikkat çekici yatırımlar ve projelerle tanıtmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Yemeklerimizin tanıtımını yapmak için hepimize büyük görevler düşmektedir, bizler üzerimize düşenleri yaparsak dünyanın farklı ülkelerinden veya yurt içinde ki çok sayıda gurme veya damak tadına düşkün olan yerli ve yabancı turistlerin ilgisini daha fazla çekebiliriz Malatya üzerinden diğer kentlerimize yolculuk edenleri Yeşilyurt’a çekersek bu alanda kentimizin turizmi ve ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Yeşilyurt’un tarihi güzellikleri ve yemekleri bölgemizde biliniyor ancak bunu daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Tabi ki biz bunu tek başımıza değil, toplumun tüm kesimlerinin desteklerini alarak yapabiliriz. Yeşilyurt’un imaj ve vizyonuna değer katan tüm projelerde olduğu gibi ‘Lezzet Vadisi’ projemizin de hedefe ulaşması için bu tür toplantılardan çıkardığımız sonuçları çalışmalarımıza dâhil ediyoruz. Tanıtım çalışmalarımızı daha nitelikli ve kalıcı bir düzeyde götürmek adına yemek sektöründe olan dernek yönetimleri, işyeri sahipleri ve esnaflarımızın tespitleri ve önerilerine büyük önem vermekteyiz. Bölgemize daha fazla katkı sunmak, Yeşilyurt’umuzun eşsiz güzelliklerini turizme kazandırmak için koordineli ve uyumlu çalışmalar önemlidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak bugüne kadar istişareye önem verdik, bu güzel projemizi de bu tür toplantılardan çıkardığımız sonuçlarla inşallah en güzel şekilde hayata geçireceğiz. Hizmetlerimizi destekleyen, Lezzet Vadisi projemize sahip çıkan Lokantacılar Dernek Başkanımız Furkan Turmuş ile Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum ” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)