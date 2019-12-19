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19 Aralık 2019 Perşembe 15:43

Başkan Çınar, Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğini Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğini makamında ağırladı. Başkan Çınar, BTCTurk Y.Malatyaspor’u iç ve dış saha maçlarında yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkürlerini sundu.

Başkan Çınar, Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğini Ağırladı
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BAŞKAN ÇINAR’A 44 NUMARALI BTCTURK Y.MALATYASPOR FORMA HEDİYESİ

Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı makamında ziyaret ederek, BTCTurk Y.Malatyaspor’a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunup, üzerinde ‘Mehmet Çınar’ yazılı 44 numaralı BTCTurk Y.Malatyaspor forması hediye ettiler.

“BİR VE BERABER HAREKET EDERSEK ÇOK DAHA İYİ YERLERE GELİRİZ”

Malatyaspor Derebeyleri Taraftar Derneğine ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Taraftar Derneğimizin Başkanı ve Yönetim Kuruluna bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Malatyalıların ortak sevinci ve mutluluğu olan BTCTurk Y.Malatyaspor’u iç ve dış saha maçlarında yalnız bırakmayarak, yakalanan başarıda büyük pay sahibi olan taraftarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Süper Ligde başarılı bir sezon geçiren BTCTurk Y.Malatyaspor, Malatya’nın en önemli markasıdır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ortak değerimiz olan kulübümüze her zaman sahip çıkıp, destek verdik. Bundan sonrada aynı desteği sürdürmeye devam edeceğiz. İstanbul’da Beşiktaş önünde alınan 2-0’lık galibiyetin ardından Türkiye Kupasında bir üst tura yükselmek hepimizi ziyadesiyle memnun etmiş, gururlandırmıştır. Bizler yeter ki bir ve beraber hareket edelim, takımımızı iyi ve kötü günlerinde sahip çıkalım, o zaman çok daha iyi yerlere gelebiliriz. El ele gönül gönüle olursak aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Cumartesi günü saat 15:00’de kendi sahamızda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı içinde takımımıza başarılar dilerken, tüm taraftarlarımızı bu zorlu maçta desteğe çağırıyorum. Bizlerde tribündeki yerimizi alıp takımımızı destekleyeceğiz.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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