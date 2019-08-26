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26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:45

Başkan Çınar, “Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu’ya Açılan Zaferinin Şanlı Mührüdür”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü nedeniyle Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde düzenlenecek etkinliklere katılmak için Malatya’dan yola çıkan kafileyi uğurladı.

Başkan Çınar, 'Malazgirt Zaferi Türklerin Anadolu'ya Açılan Zaferinin Şanlı Mührüdür”
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“ŞANLI ZAFER, YOLUMUZU AYDINLATIYOR”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin yan tarafındaki otopark alanında gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünü öncelikle en içten duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyfendinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü etkinliklerine katılmak için Malatya’dan yola çıkan tüm hemşerilerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Rabbim kazasız belasız bir şekilde gidip gelmelerini nasip etsin. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız 948 yıl sonra aynı ruh ve heyecanla büyük zaferin yaşandığı o tarihi mekânlara giderek atalarının izinde olduklarını bir kez daha tüm dünyaya göstermiş oluyorlar. Büyük komutan Sultan Alparslan’ın önderliğinde ki kahraman ecdadımızın eşsiz bir mücadeleyle kazandığı 1071 Malazgirt Zaferi, Anadolu kapılarının Türklere sonuna kadar açılmasını sağlarken, günümüze kadar gelen köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına da vesile olmuştur. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür. Türklerin Anadolu’ya açılan zaferinin şanlı mührü olan Malazgirt Zaferi, Anadolu'ya barış, huzur, mutluluk ve adaletin gelmesini sağlarken, tarihin akışını değiştiren büyük bir kahramanlık destanıdır. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türklerden başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Dünya durdukça yaşamak istediğimiz Anadolu’da, millet olarak barış ve huzur içinde, birlikte yaşamak en büyük dileğimizdir. Sultan Alparslan’ın feraseti, yiğit askerlerinin cesareti asırlar sonrasında dahi yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Malazgirt Zaferi’nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve bizlere bu güzel yurdu vatan olarak bırakan tüm kahramanlarımızı, asırlar boyunca aynı yoldan giden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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