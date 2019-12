Başkan Çınar, Medya Mensuplarını Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısında Ağırladı

BASIN MENSUPLARI, DOĞAL ÜRÜNLER PAZARI-EMANET ÇARŞIYI GEZDİ

Milletvekillerinden Sivil Toplum Kuruluşu ve Meslek Örgütleri Başkanlarına, Mahalle Muhtarlarından İşadamlarına kadar toplumun tüm kesimlerinden yetkilileri Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısın da ağırlayarak toplumsal dayanışma ve yardımlaşma kültürüne büyük katkılar sağlayan hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın bugün ki konukları yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriydi.

BAŞKAN ÇINAR, SOSYAL HİZMETLER VE YENİ DÖNEM PROJELERİNİ ANLATTI

Başkan Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin ‘Sosyal Belediyecilik’ alanında yaptığı hizmetlerin yanı sıra yöresel ürünlerin hem satışının hem de tanıtımın yapıldığı Yöresel Ürünler Çarşısında ki faaliyetler hakkında basın mensuplarına detaylı bilgilendirmede bulundu.

Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşısında ki hizmetler hakkında basın mensuplarının hem sorularını yanıtlayan hem de projelerin amaç ve hedeflerine ilişkin sinevizyon üzerinden bilgiler paylaşan Başkan Çınar, Yeşilyurt’un 2023 Vizyonuna ulaşmasını sağlayacak yeni dönem yatırımlarından olan ‘Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi-Bilim Atölyesi’, ‘Güneş Enerji Santrali’, ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’, ‘Lezzet Vadisi’, Yeni Çırmıktı Projesi’, ‘ Yakınca Spor Adası’, Macera Parkı ve Sosyal Tesis’, ‘Yeşil Gıda Seracılık’, ‘Güneş Enerjili Sera’, ‘Spor Kompleksi’, ‘Gündüzbey Sosyal Tesisleri’ ve ‘Göl Parkı’ projeleri hakkında da basın mensuplarına detaylı bilgiler paylaştı.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN SÖZÜ EN BÜYÜK İLHAM KAYNAĞIMIZDIR”

Yeşilyurt’un gelişim ve değişim döneminde medya mensuplarının fikir ve önerilerinden her zaman yararlandıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Toplumun sesi ve kulağı olan, görüş ve önerilerinden her zaman faydalandığımız Malatya’mızın değerli medya kuruluşlarının temsilcilerini Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşımızda ağırlayarak, halkımıza sunduğumuz hizmetler hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaştık. Yeşilyurt Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi ‘ Gönül Belediyecililiği’ hizmetlerinde de ülke çapında ses getirecek hizmetlerimize dur durak bilmeden devam ediyoruz. Hemşerilerimizle gönül bağlarımız sıkı sıkıya bağlıdır. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği ‘Gönül Belediyeciliği’ hizmetlerinde asla boşluk bırakmadan, hemşerilerimizin iyi ve kötü anlarında yanlarında olarak sevinçlerine ve üzüntülerine ortak oluyoruz. ‘İnsani Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışı en büyük ilham kaynağımızdır.” dedi.

“TOPLUMDAKİ PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMA RUHUNA GÜÇ KATIYORUZ”

Vatandaşlarla aralarında ki gönül köprülerinin çok sağlam olduğuna işaret eden Başkan Çınar, “Turgut Özal Mahallemizde üç kat üzerinden hizmete sunduğumuz Doğal Ürünler Pazarı-Emanet Çarşımızda bir yandan ihtiyaç sahibi hemşerilerimize yardımlar yaparken, diğer taraftan da Yöresel Ürünler Çarşımızda ise bölgemize özgü eşsiz yöresel ürünlerimizin tanıtımını ve satışını yaparak iki farklı alanda farkındalık oluşturuyoruz.Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprülerinin kurulmasını sağlayan Emânet Çarşımızda ki tüm hizmetlerimizle toplumdaki paylaşma ve yardımlaşma ruhuna güç katıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla 7’den 70’e yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza, 12 farklı alanda sosyal yardım hizmeti ulaştırmaktayız. Oldukça nezih ve modern bir alanda hizmet veren Emânet Çarşımızda hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla doldurulan gıda, temizlik ve giyim reyonları bulunmaktadır. Müdürlüğümüze başvurup yardıma muhtaç olduğu belirlenen vatandaşlarımıza, ihtiyaç durumlarına göre verilen ‘Emânet Kart’la belli zaman aralıklarında marketten ve giyim reyonlarından alışveriş yaparak ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu çerçevede çarşımıza gıda, temizlik ve kıyafet yardımlarında bulunan başta Türk Kızılay’ımız olmak üzere hayırseverlerimize şükranlarımı ve saygılarımı gönderiyorum. Hayırseverlerimize bağışlarının nereye gittiğine ilişkin düzenli olarak bilgi veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine yardım yapmak isteyenleri de Emanet Çarşımıza davet ediyorum. Gönül rahatlığıyla buraya gelip yardımlarını yapabilirler, bizlerde ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırırız. Bununla birlikte alanında deneyimli uzman ekiplerimizin gözetiminde faaliyete sunduğumuz ‘Emanet Ekmek’, ‘Bâştacı’, ‘Cenâze Çadırı’, ‘Tâziye Paketi’, ‘Aile Danışmanlık Ve Rehberlik Hizmeti’, ‘İş Havuzu’, ‘İyilik Havuzu’, ‘Yüzümüz Gülsün’ ‘Minik Kalpler Solmasın’, ‘Kardeş Aile’ ve ‘Nikâh Hizmetleri’ projelerimizle vatandaşlarımızın her türlü ve şartta yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. Sosyal Belediyecilik hizmetlerine farklı bir bakış açısı ve vizyon kazandıran bu binamızda hizmete sunduğumuz binamızda kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerimizin ekonomik açıdan desteklenmesini sağlayacak mekânları tamamladık. Burada ki stantlarda ilçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında üretilen doğal ürünlerimizi, direkt olarak üretici eliyle hemşerilerimize ulaştıracağız. Binamızın hemen yan tarafındaki alanda ise Yöresel Ürünler Çarşımızı kurduk. Nezih ve modern bir alanda hizmete giren, vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu çarşımızda ise bölgemize özgü yöresel ürünleri halkımızla buluşturduk. Temiz ve hijyenik ortamlarda muhafaza ettiğimiz yöresel peynir, yoğurt, çökelek, gözleme, yağlı ekmek, bakliyatlar, kışlık kurutmalık ve salçaları satışa sunduk. Vatandaşlarımız buraya gelip rahat ve güzel bir ortamda vakit geçiriyor, yöresel lezzetlerden tadabiliyor, çayını, kahvesini ve doğal sütü içebiliyor. Bununla birlikte doğal ürünlerimizin daha iyi tanıtımını yapabilmek adına burada bir satış ağı oluşturacağız, teknik alt yapı kurulumu devam eden bu uygulamayla ürünlerimizi ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarına gönderebileceğiz. Bugün ki bilgilendirme programına katılan tüm basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunar, çalışmalarında başarılar dilerim. Bizler her zaman sizlerle birlikte yol yürüyoruz, sizlerin değerli fikirlerinizden faydalanmaya özen gösteriyoruz. Bundan sonrada sizlerin desteklerinizle kentimizi ve ilçemizi modern ve nezih yatırım alanlarıyla büyütmeye devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

Gezi ve inceleme programına katılan basın mensupları ise, düzenlenen programdan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Bilgilendirme programına; Basın İlan Kurumu Müdürü Yaşar Kuru’nun yanı sıra Cemiyet ve Dernek Başkanları ile yazılı ve görsel medyadan çok sayıda basın mensubu katıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)