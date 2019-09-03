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03 Eylül 2019 Salı 11:35

Başkan Çınar, Melet Deresi Etrafındaki Yeşil Alanlar Ve Tarihi Mekânları İnceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt ile Doğanşehir sınırlarının kesiştiği noktada bulunan Melet Deresi ile buradaki doğal ve tarihi güzellikleri yerinde inceledi. Başkan Çınar, “İlçemizi farklı kılan; tarihi, kültürü ve doğal güzellikleridir. İlçemizin her noktasında farklı bir güzellik hâkimdir. Melet Deresindeki doğal zenginlikleri özellikle doğaseverlerin yakından görmesini tavsiye ediyorum.”dedi.

Başkan Çınar, Melet Deresi Etrafındaki Yeşil Alanlar Ve Tarihi Mekânları İnceledi
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BAŞKAN ÇINAR, DAĞ TEPE DOLAŞIP, YENİ PROJELER İÇİN FİKİR ALIŞ VERİŞİNDE BULUNUYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve mühendislerle birlikte Melet Deresi ile çevresinde ki mağaralarda, tarihi kilisenin yıkıntılarının bulunduğu alanda ve ağaçlık bölgelerde incelemelerde bulundu.

“GİZLİ KALMIŞ ZENGİNLİKLERİMİZİ TÜM DÜNYANIN BEĞENİSİNE SUNACAĞIZ”

Yeşilyurt’un her noktasının farklı zenginlikler ve güzelliklerle dolu olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Doğası, suyu, iklimi ve havasının yanı sıra kültürel ve doğal zenginlikleriyle farklı bir atmosfere sahip güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuz, her yönüyle tarihi niteliklere sahiptir. Geniş bir coğrafyada bulunan güzel ilçemizin her noktasında farklı bir güzellik ve zenginlikler yatmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tarihi ve kültürel dokusunu en ince ayrıntısına kadar koruyup, gün yüzüne çıkartmak adına hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz, projeler üretiyoruz. Amacımız; Yeşilyurt’umuzun farklı noktalarında bulunan tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkarmaktır. Yeşilyurt’umuzun tarihi güzelliklerini doğru ve kalıcı yatırımlarla günümüzden geleceğe taşımak adına dağ tepe demeden dolaşıyoruz, yeni alanları keşif ediyoruz. Yeşilyurt ile Doğanşehir İlçelerinin sınırlarının kesiştiği noktada bulunan Melet Deresi ve etrafında ki gerek yeşil alanlar, gerekse de tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde incelemek adına bugün bir nevi keşif çalışması yaptık. Oluklu, Gözene ve Örnekköy bölgelerinde ki kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri inceledik. Burada çok güzel kaynak suları akıyor, etrafında ise ağaçlık alanlar, mağaralar ve kilise yıkıntıları mevcut, tam manasıyla doğa harikası bir yer, böylesine farklı güzelliklerin olduğu bölgeyi özellikle doğa tutkunlarının yakından görmesi özellikle tavsiye ediyorum. Yeşilyurt’umuzu turizmde cazibe merkezine getirmek adına gizli kalmış bu tür güzellikleri tüm dünyanın beğenisine sunmayı planlıyoruz. Her yönüyle verimli ve güzel bir çalışma yaptık, bu bölgemizin hak ettiği değeri görmesi için ne tür projeler ve yatırımlar yapabiliriz şeklinde muhtarımız ve bölge sakinleriyle fikir alış verişinde bulunduk. Doğal zenginliklerin olduğu bu güzel bölgemizi farklı dokunuşlarla cazibesini artırıp, doğal yapısını bozmadan iç ve dış turizme kazandırmak adına yeni ve dikkat çekici projeler üreteceğiz. Bölgenin turizme kazandırılması ve canlandırılması için çalışmalara en kısa zamanda başlayacağız. İnşallah el ele verip ilçemizi çok yakın zamanda turizmin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Tüm hemşerilerimin buraya gelip, bu güzellikleri yakından görmelerini özellikle istirham ediyorum. İlçemizin farklı bölgelerinde gizli kalmış tarihi ve kültürel mekânları yerinde incelemeye devam edeceğiz. ” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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