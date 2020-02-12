Başkan Çınar, MHP İl ve İlçe Yönetimini Ağırladı

“MALATYA VE YEŞİLYURT’UMUZU GELİŞTİRMEK İÇİN BİRLİKTE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Milliyetçi Hareket Parti Malatya İl Başkanlığına atanan Mesut Samanlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinde hep birlikte el ele vererek çok güzel sonuçların altına imza attık. Birlikte hareket ettik ve birlikte kazandık. Hep birlikte çalışarak, dayanışma ruhuyla hareket ederek ülkemize, kentimize ve ilçemize faydalı hizmetlerde bulunmaya devam edeceğiz. Ülke genelindeki 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip, Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’u her alanda daha güzel hizmetlere kavuşması için istişare etmeye ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz.İlçemizi hep birlikte geliştirip güzelleştireceğiz.MHP İl Başkanlığı görevine atanan Mesut Samanlı’ya yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve İl Yönetim Kurulu Üyelerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“MEHMET ÇINAR BAŞKANIMIZ KISA ZAMANDA MALATYA VE YEŞİLYURT’A BÜYÜK DEĞERLER KAZANDIRMIŞTIR”

MHP İl Yönetimi olarak ziyaretlerine devam ettiklerini ifade eden MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise, “Yeşilyurt İlçemizin çalışkan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar’a öncelikle gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhur İttifakı kapsamında yaptığımız çalışmaları artırmak adına istişarelerimiz ve görüşmelerimiz devam edecektir. Mehmet Çınar Başkanımız kısa zamanda Malatya’ya renk getirmiş ve yaptığı çalışmalarla hem Malatya’mıza hem de Yeşilyurt’umuza büyük değerler kazandırmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçte ki başarılı faaliyetlerinde bizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak kendisinin yanında olduğumuzu belirtmek isterim.Sayın Başkanımız ve ekibine çalışmalarında başarılar dilerim.” diye konuştu.

Ziyarette MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ile MHP İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri’ de hazır bulundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)