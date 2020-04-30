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30 Nisan 2020 Perşembe 15:03

Başkan Çınar, “Millet Kıraathanelerimizi Yaygınlaştırıyoruz”

Yeşilyurt Belediyesi, eğitim ve kültürel hizmetler kapsamında; ilçedeki kitap okuma alışkanlığını daha da artırmak adına Çavuşoğlu Mahallesine de Millet Kıraathanesi kazandırmak adına çalışmalara hız verdi. Başkan Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde açtıkları Millet Kıraathaneleri sayesinde kitaba ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırdıklarını söyledi.

Başkan Çınar, 'Millet Kıraathanelerimizi Yaygınlaştırıyoruz”
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ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ MİLLET KIRAATHANESİNDE YAPIM İŞİ HIZLANDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile birlikte Çavuşoğlu mahallesini ziyaret ederek burada yapımı devam eden iki katlı Millet Kıraathanesinde incelemelerde bulundu.

“MİLLET KIRAATHANELERİ SAYESİNDE KİTABA VE BİLGİYE ULAŞIM KOLAYLAŞTI”

Çavuşoğlu Mahallesine modern, nezih ve kaliteli alanlara sahip Millet Kıraathanesi kazandıracaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklar, gençler ve yetişkinlerin Millet Kıraathaneleri ve Bilgi Evleri sayesinde kitaba daha kolay ulaştığını söyledi.

ÇAVUŞOĞLU MAHALLEMİZE NEZİH VE MODERN BİR MİLLET KIRAATHANESİ KAZANDIRACAĞIZ”

Yeşilyurt’ta ki Millet Kıraathanesi sayısını artırdıklarını anımsatan Başkan Çınar, “Toplumsal kalkınmanın ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın temelinde çok okumak ve araştırmak vardır. Cumhurbaşkanımızın geçen yıl ki seçim vaatlerinden olan Millet Kıraathanesi projesini Malatya’da ilk kez vatandaşlarla buluşturan yerel yönetim olarak, raflarındaki eşsiz eserleriyle, sessiz ve sakin ortamıyla, okuma alanları ve hizmetleriyle açıldığı her mahalleye ayrı bir güzellik katan Millet Kıraathanelerimize gösterilen yoğun teveccühten sonra bizlerde uygun olan her noktaya bu projemizi kazandırıyoruz. Çavuşoğlu mahallemizde yaptığımız toplantılarda mahalle muhtarımız ve halkımızın talepleri neticesinde bu güzel bölgemizin sosyal, kültürel ve eğitim hayatına katkı sağlaması adına Millet Kıraathanesi projemize hız verdik. Mahallemizde yaptığımız incelemelerin ardından burada bulunan iki katlı binayı kiraladık. Yapım işleri tüm hızıyla devam eden Millet Kıraathanemizi Ramazan Bayramı sonrasında halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Her alanda gelişen Yeşilyurt’umuzun sosyal ve kültürel değişimine yakışan bir projeyi daha hizmete sunacak olmanın şimdiden heyecanı yaşıyoruz. Burayı ziyaret edecek olan hemşerilerimiz rahat ve sakin bir ortamda kitaplarını okuyup, fikir sohbetlerini yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacaklar. Personellerimiz tarafından gelen ziyaretçilere ücretsiz çay ve kek ikramı yapılacaktır. İlçemizin her mahallesi, her noktası bizim için ayrı bir değer ve anlam taşımaktadır. Yatırımlarımızla bu değerleri, gelecek kuşaklara taşımaya gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“OKUYAN İNSANLAR BİLGİLİ İNSANLARDIR”

“Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır.”sözleriyle konuşmasına devam eden Başkan Çınar, “Okumak hiç şüphesiz; sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmakla eş değerdir. Okuyan insanlar bilgili insanlardır. En fazla bilgi toplayacağımız kaynak kitaplarımızdır. Kadim bir medeniyetin mensupları olarak kendi medeniyet ve kültür değerlerimizi tanımak için okumalıyız. Kitap okumak okuyana değer kattığı gibi, okuma oranlarının yüksek olduğu toplumlarda geleceğe daha güzel bakar. Bilgiyi yaymak, hemşerilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz.İlçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Millet Kıraathaneleri, Bilgi Evleri, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleriyle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kitaba ve bilgiye ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Hemşerilerimizin de bu tür hizmet mekânlarına gösterdiği yoğun ilgi ve okuma alanlarında ki doluluk oranlarının yüksek olması yeni yatırımlar için bizi teşvik ediyor. Şu anda dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarımıza evlerinde bulunurken, bizlerde daha güzel günlerin bizleri beklediği gerçeğinden yol çıkarak onlara yeni ve güzel hizmet alanları kazandırmak adına çok yoğun çalışıyoruz.” diye konuştu.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya’da eğitim hizmetlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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