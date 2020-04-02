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02 Nisan 2020 Perşembe 17:25

Başkan Çınar, “Öğrencilerimizin Her Türlü Şart ve Durumda Yanındayız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un farklı noktalarında hizmet veren Kültür ve Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik uzaktan eğitim sistemine başladıklarını söyledi.

Başkan Çınar, 'Öğrencilerimizin Her Türlü Şart ve Durumda Yanındayız”
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YEŞİLYURT’TA (KOVİD-19) ÖNLEMLERİNE BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgının Yeşilyurt’ta yayılmaması ve bertaraf edilmesi anlamında bugüne kadar dezenfentan ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra evinden dışarıya çıkamayan vatandaşlar için ‘Siz İsteyen Biz Getirelim’ projesiyle hizmetlerini genişleten Yeşilyurt Belediyesi, aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi.

ÖĞRENCİLER ‘UZAKTAN EĞİTİM’ SİSTEMİYLE DERSLERİNE DEVAM EDİYOR

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tüm okulların 30 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edilmesiyle birlikte hareket geçen Yeşilyurt Belediyesi, ‘Uzaktan Eğitim’ sistemi için alt yapı çalışmalarını tamamlarken, öğrenciler web tabanlı online eğitim sistemi yöntemiyle derslerine evlerinde devam etme fırsatı yakaladı. Yeşilyurt Belediyesine bağlı Kültür ve Gençlik Merkezlerinde görevli öğretmenler, görüntülü olarak ders programlarına devam ederken, öğrencilerde istedikleri soruları canlı yayında branş öğretmenlerine iletebiliyorlar.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN DERSLERİNDEN UZAK KALMALARINA GÖNLÜMÜZ RAZI GELMEZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdikleri Kültür ve Gençlik Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin eğitimlerinin yarım kalmaması için ‘Uzaktan Eğitim’ sitemini hayata geçirdiklerini söyledi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs riski nedeniyle Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitime geçici süreyle ara verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; Koronavirüs tehdidine karşı her alanda önlemlerimizi alırken, ilçe genelinde hizmet veren eğitim merkezlerimizden faydalanan öğrencilerimizin derslerinin yarım kalmaması için uzaktan eğitim sistemini uygulamaya karar verdik. Öğrencilerimiz, web tabanlı online eğitim sistemi yöntemiyle evlerinden görüntülü arama yoluyla öğretmenlere ulaşıp ders programlarına devam edebilecek. Uzaktan eğitim programına verdikleri destek ve katkıdan dolayı Eğitim Merkezlerimizde görevli öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak hiçbir hizmet alanımızda boşluk bırakmadan bu zorlu süreci atlatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz ve yeni önlemlerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Hemşerilerimiz yeter ki evlerinden çıkmasınlar, bizler onların hayatlarını kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olup, bu dönemi evde geçiren öğrencilerimizin eğitim hayatlarında her hangi bir aksama olmaması içinde bu uygulamayı hayata geçirdik, hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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