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22 Kasım 2019 Cuma 13:16

Başkan Çınar, “Öğretmenlerimiz; Âkil İnsan Ve Yol Göstericidir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakârlık gerektiren bir meslektir. İnsanımızı yüksek idealler doğrultusunda yetiştiren ve geleceğimizi büyük bir özveriyle inşa eden öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.” dedi.

Başkan Çınar, 'Öğretmenlerimiz; Âkil İnsan Ve Yol Göstericidir”
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24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin bedensel, duygusal, ahlaki, dini, milli ve toplumsal yönden sağlıklı gelişim göstermelerinde anne ve babadan sonra en etkili kişi öğretmenlerimizdir.

Her devirde yaşadıkları toplumun âkil insanı, yol göstericisi, millî ve manevi değerlerinin taşıyıcısı konumunda olan öğretmenlerimiz fedakârca çalışan, bizlerin, vatanının ve milletinin selameti için çaba sarf eden eğitim neferleridir. Şüphesiz ki ülkemiz; sahibi olduğu bu eşsiz eğitim kahramanlarının, ülkemizin her köşesinde sabırla ve fedakârca görev yapan öğretmenlerimizin omuzları üzerinde yükselmiştir. Gerçeği, yeniliği, gelişmeyi ve bilimsel düşünceyi anlatan, doğruluk, dürüstlük ve yardımseverlik gibi insanı ayrıcalıklı kılan öz değerlere ulaşmamızı sağlayan tüm öğretmenlerimize saygı ve gönül borcu duyuyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ederken, terör saldırılarında ve vazife sırasında kaybettiğimiz şehit öğretmenlerimiz başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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Başkan Osman Güder’den Öğretmenler Günü...
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla mesaj yayınladı.

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