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09 Ocak 2020 Perşembe 12:05

Başkan Çınar, “Özgür Basın, Toplum Vicdanının Sesidir”

‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışı ile kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan gazetecilerimizin fikir, öneri ve tespitlerinden her zaman yararlanıyoruz. Toplumun ortak sesi olan gazetecilerimiz, vatandaşla dünya arasında köprü görevini üstlenmektedir.” dedi.

Başkan Çınar, 'Özgür Basın, Toplum Vicdanının Sesidir”
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Başkan Çınar yazılı mesajında; “Tarafsız, ilkeli ve basın ahlâkını gözeterek toplumu doğru haberlerle bilgilendirmek için çalışmalarını fedakârca sürdüren tüm gazetecilerin gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Çağımızın en dinamik ve saygın mesleklerinden birisi olan gazetecilik mesleği, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakârlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biridir. Kamu yararına hizmet yapmakta olan gazeteci arkadaşlarımız, ülkemizin olduğu gibi ilimizin, ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Yeşilyurt’ta ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen yatırımlar ve projelerimizin hayata geçmesinde, ilçemizin tanıtılması ve markalaşmasında, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesi, eğitim, sağlık ve spor alanlarında tam bir cazibe merkezi haline gelmesinde basın mensuplarımızın çok önemli katkıları vardır. Toplumun tüm kesimleriyle olduğu gibi basın mensuplarımızla da güzel bir iletişime sahip olmamız, görüş ve tespitlerine önem vermemiz Yeşilyurt’umuzun gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Bu vesileyle; gece gündüz demeden, halkın haber alma hakkı için fedakârca çalışan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. Ebediyete intikal eden basın mensuplarını da rahmetle anıyorum."dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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