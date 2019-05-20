Başkan Çınar, ‘‘Personellerimizin Özverisi ve Fedakârlığı Takdire Şayan’’

“TEMİZLİK HİZMETLERİNDE GIPTAYLA BAKILAN BİR YEŞİLYURT VAR“

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeliyle sahur yemeğine bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, temizlik hizmetlerinde örnek ilçe olma hüviyetine ulaşmada personellerin fedakârlığı ve özverisinin önemli bir yer kapladığına dikkat çekti.

“PERSONELLERİMİZİN HİZMET AŞKI HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR”

Yeşilyurt’tun tüm bölgelerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte temizlik hizmetlerine başlayarak gece geç saatlere kadar mesai yapan personellerin hizmet aşkını takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, verimli, hızlı ve kaliteli hizmetlerin halka ulaşmasını sağlayan bütün personellere teşekkürlerini sundu.

“SAHUR BEREKETİNİ PERSONELLERİMİZLE BİRLİKTE YAŞADIK”

Ramazan ayının tüm maneviyatıyla her yeri sardığı gibi Yeşilyurt’ta da dolu dolu yaşandığını ifade eden Başkan Çınar, “Rahmetin, bereketin, birlik beraberliğin, paylaşmanın ve kardeşliğin önemini daha fazla anladığımız mübarek Ramazan Ayı içerisinde ilçemizin tüm bölgelerinde çalışan personellerimizle gerek iftar gerekse de sahur yemeklerinde bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hâkim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Yeşilyurt’u öncelikle bölgede ardından Türkiye’de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar, projeler ve hizmetlerin altında imzası bulunan personellerimizin özverili çalışması, gayreti ve hizmet aşkını takdirle karşılıyorum. Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz; birlik ve beraberliğimizdir. Bütün alanlarda gelişen güzel ilçemizin büyüme ve kalkınma sürecinde alanında uzman, deneyimli, fedakâr ve özverili değerli mesai arkadaşlarımızın çok büyük emekleri vardır. İlçemizdeki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük bir fedakârlık gösterip mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan personellerimizin özverisi takdire şayandır. Bizler işimizi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için yorulmuyoruz, gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etme noktasında beş yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldık, sayısız başarıların altına hep birlikte imza attık. Yeşilyurt’u bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Sahur bereketini, gece gündüz demeden, dur durak bilmeden temiz bir Yeşilyurt için çalışan temizlik işçilerimizle birlikte yaşadık. Rabbim sofralarımızı bereketli kılsın, bizleri hâyır yolundan ayırmasın inşallah” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)