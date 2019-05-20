İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:51

Başkan Çınar, ‘‘Personellerimizin Özverisi ve Fedakârlığı Takdire Şayan’’

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’ta yaşamanın ayrıcalıklı ve farklı olduğunu hissettiren hizmetlerimizin hayata geçmesinde büyük emekleri bulunan personellerimizin iş disiplini ve çalışma aşkı takdire şayandır” diye konuştu.

Başkan Çınar, ‘‘Personellerimizin Özverisi ve Fedakârlığı Takdire Şayan''
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

“TEMİZLİK HİZMETLERİNDE GIPTAYLA BAKILAN BİR YEŞİLYURT VAR“

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeliyle sahur yemeğine bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, temizlik hizmetlerinde örnek ilçe olma hüviyetine ulaşmada personellerin fedakârlığı ve özverisinin önemli bir yer kapladığına dikkat çekti.

“PERSONELLERİMİZİN HİZMET AŞKI HEPİMİZİ MUTLU EDİYOR”

Yeşilyurt’tun tüm bölgelerinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte temizlik hizmetlerine başlayarak gece geç saatlere kadar mesai yapan personellerin hizmet aşkını takdirle karşıladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, verimli, hızlı ve kaliteli hizmetlerin halka ulaşmasını sağlayan bütün personellere teşekkürlerini sundu.

“SAHUR BEREKETİNİ PERSONELLERİMİZLE BİRLİKTE YAŞADIK”

Ramazan ayının tüm maneviyatıyla her yeri sardığı gibi Yeşilyurt’ta da dolu dolu yaşandığını ifade eden Başkan Çınar, “Rahmetin, bereketin, birlik beraberliğin, paylaşmanın ve kardeşliğin önemini daha fazla anladığımız mübarek Ramazan Ayı içerisinde ilçemizin tüm bölgelerinde çalışan personellerimizle gerek iftar gerekse de sahur yemeklerinde bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi, kendi içinde dayanışma ruhunu üste seviyeye çıkartmış, sevgi ve saygının hâkim olduğu, dayanışma ve yardımlaşma olgusunun her zaman canlı kaldığı büyük bir ailedir. Yeşilyurt’u öncelikle bölgede ardından Türkiye’de örnek alınacak ilçe hüviyetine ulaştırmak adına hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlar, projeler ve hizmetlerin altında imzası bulunan personellerimizin özverili çalışması, gayreti ve hizmet aşkını takdirle karşılıyorum. Kendi içimizde sarsılamayacak, bozulamayacak tek gücümüz; birlik ve beraberliğimizdir. Bütün alanlarda gelişen güzel ilçemizin büyüme ve kalkınma sürecinde alanında uzman, deneyimli, fedakâr ve özverili değerli mesai arkadaşlarımızın çok büyük emekleri vardır. İlçemizdeki sorunları omuzlarında taşıyan, büyük bir fedakârlık gösterip mesai mefhumu tanımadan görevini aşk ve sevdayla yapan personellerimizin özverisi takdire şayandır. Bizler işimizi aşkla ve sevgiyle yaptığımız için yorulmuyoruz, gelecek nesillere modern ve yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etme noktasında beş yıl içerisinde çok büyük mesafeler aldık, sayısız başarıların altına hep birlikte imza attık. Yeşilyurt’u bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya taşımanın gururunu yaşıyoruz. Sahur bereketini, gece gündüz demeden, dur durak bilmeden temiz bir Yeşilyurt için çalışan temizlik işçilerimizle birlikte yaşadık. Rabbim sofralarımızı bereketli kılsın, bizleri hâyır yolundan ayırmasın inşallah” dedi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darende’de Şehit Yakınları, Gaziler, Yetim ve Öksüzler ile İftar Darende’de Şehit Yakınları, Gaziler, Yetim ve...
Başkan Çınar’dan 19 Mayıs Mesajı Başkan Çınar’dan 19 Mayıs Mesajı
Başkan Çınar, ‘Engelliler Haftası’ Nedeniyle Düzenlenen İftar Programına Katıldı Başkan Çınar, ‘Engelliler Haftası’ Nedeniyle...
Kaymakam Duran ve Başkan Güder, Kağıt Rölyef Sergisinin Açılışını Yaptı Kaymakam Duran ve Başkan Güder, Kağıt Rölyef...
Başkan Güder’in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı Başkan Güder’in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,...
Başkan Güder, “Muhtarlarımız Bizim Mahallelerimizin Sigortalarıdır” Başkan Güder, “Muhtarlarımız Bizim Mahallelerimizin...
Yukarı Çık

http://addurl.nu

Darende’de Şehit Yakınları, Gaziler, Yetim...
Darende Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen yemek öncesi İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kur'an-ı...

Haberi Oku