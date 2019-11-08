Başkan Çınar, “Peygamber Efendimizi Hakkıyla Tanımak, Allah’a Kulluğu Anlamak Demektir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Âlemlerin Efendisi Peygamber Efendimiz; güzel ahlakı, merhameti, şefkati, adaleti, affediciliği, hoşgörüsü ve cömertliği ile insanoğlunda bulunabilecek tüm güzel vasıfların en üstünlerini taşıyan örnek bir şahsiyettir. Ne mutlu bizlere ki, Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin ümmetiyiz.” dedi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in dünyaya gelişi dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ümmeti olmaktan şeref duyduğumuz, sevgi ve merhametin kaynağı, rahmet Peygamberi Efendimizin (S.A.V) doğumunun 1448.yıl dönümünü idrak etmenin sevincini ve huzurunu yaşıyoruz. Bu gece, Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’in dünyaya gelişinin sene-i devriyesini, bizlere rehberliğini idrak edeceğiz. O ki insanlığa Allah’ın elçisi olmuştur. Resul- Ekrem Efendimizin dünyaya gelişi ile tüm yaratılanlar, O’nun fazilet ve hidayet nuruyla aydınlanmıştır.

Peygamber Efendimizi hakkıyla tanımak; güzel ahlakı, kardeşliği, ahde vefayı, merhameti, dostluğu, cesareti, adaleti, Allah’a kulluğu anlamak demektir. Özellikle içinde bulunduğumuz bu çağda O'nun öğütlerine, telkinlerine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kaçınılmaz bir gerçekliktir. Tutum ve davranışlarımızı sevgili Peygamberimizin örnek ahlakına ve tavsiyelerine göre şekillendirelim.

Yüce Rabbimden bu mübarek gece vesilesiyle, İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, dayanışmasını güçlendirmesini; tüm insanlığın yürek acılarını ve gözyaşlarını dindirmesini niyaz ediyorum.

Milletimizin ve İslam Âleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)