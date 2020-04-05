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05 Nisan 2020 Pazar 13:43

Başkan Çınar, “Sağlıklı Bir Dünya, Temiz Çevre İle Mümkündür”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Koronavirüs başta olmak üzere toplum ve insan sağlığını tehdit eden salgınlar ve farklı hastalıkların yayılmasını önlemek; insan, çevre ve doğa sağlığını koruyacak yatırımlar ve toplumda farkındalık yaratacak projelerle mümkündür. Yeşilyurt’umuzda hizmete giren devasa çevre yatırımları ve ödüllü projelerimiz çevre sağlığına verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir.” dedi.

Başkan Çınar, 'Sağlıklı Bir Dünya, Temiz Çevre İle Mümkündür”
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“TOPLUM SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARLA MÜCADELE BU TÜR YATIRIMLARLA MÜMKÜNDÜR”

Türkiye’de az sayıda örneği olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi gibi dev bir yatırımı Yeşilyurt’a kazandırmaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Koronavirüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin toplum sağlığını tehdit etmesinin önüne ancak bu tür çevresel yatırımlarla geçilebileceğini ifade etti.

“SIFIR ATIK PROJELERİNİ EN FAZLA DESTEKLEYEN YEREL YÖNETİMLERİN BAŞINDA GELİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başına geldiklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2019 yılında Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı ödülüne layık görülen 1.Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyaret ederek, insan sağlığını tehdit eden çevresel atıkların toplanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili devam eden süreçle alakalı yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Yeşilyurt’u çevresel yatırımlarda marka ve örnek ilçe hüviyetine ulaştırmaktan mutlu olduklarını dile getiren Başkan Çınar, “Tüm dünyayı tehdit eden ve her geçen gün çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs salgını başta olmak üzere farklı hastalık türlerinin daha büyük tehdide dönüşmesini engellemenin tek yolu; insan, doğa ve çevre sağlığının korunmasına yönelik tedbirleri içeren Sıfır Atık projeleridir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta sağlıklı ve güzel bir dünyayı gelecek nesillere emanet etmek adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projesini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başına gelmekteyiz. 2019 yılında bilindiği üzere 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi ile Mobil Geri Dönüşüm Aracı projelerimizle Sıfır Atık Yerel Yönetimler Başarı ödülüne layık görüldük ve bu başarımızla 1.359 belediye arasında ilk 5’e adımızı yazdırdık. Bu bizim için gurur kaynağıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle ilçemizin dört bir tarafından insan sağlığını tehdit edebilecek tüm unsurları ortadan kaldırmak adına büyük bir gayretle çalışıyoruz, çevre ve doğa sağlığını koruyacak tedbirlerimizi yoğunlaştırdık.” dedi.

“KOVİD-19 SALGINININ YAYILMASINI ÖNLEMENİN TEK YOLU, TEMİZ BİR ÇEVREDİR.”

“Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemenin tek yolu, temiz bir çevredir.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Çınar, “ 2019 yılında çok özel bir ödüle layık görülen 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimiz aracılığıyla atıkların toplanması ve bertaraf edilmesiyle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz. Bir yandan insan sağlığını muhafaza edecek önlemleri alırken, diğer taraftan belediye bütçemize ek gelir sağlıyoruz. Buradaki çalışmalarda özellikle sosyal mesafenin korunmasına özen gösteriyoruz, personellerimizde bu kuralı harfiyen yerine getirmekteler. Her türlü kağıt, plastik ve ambalaj atığını burada topluyoruz, geri dönüşüme gönderilecekleri ayrı tasnifliyoruz, kullanılamayacak olanları ise bertaraf ederek doğa sağlığına katkıda bulunuyoruz.Buradaki sistem tamamen yerine aldı, her şey planlandığı gibi gitmektedir.Bölgemizde başka bir örneği olmayan, insan, doğa ve çevre sağlığının korunmasına büyük katkı sunan böylesine özel bir yatırımı ilçemize kazandırmaktan büyük bir onur duymaktayız.Temiz bir çevre sağlıklı bir toplum modeline bu tür yatırımlarla kavuşabiliriz. Biz halkımızın sağlıklı, refah, temiz ve güzel bir çevrede yaşaması adına elimizden geleni yapıp, farklı yatırımları ilçemize kazandırmaktayız. Bundan sonrada hiç durmadan sağlıklı ve temiz bir hayat için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız; bu dönemde evlerinde kalmaları ve hijyen kurallarına uymalarıdır. Alınan tedbirlere en büyük destek evde kalıp, 14 kurala uymaktır. Halkımız yeter ki evlerinden çıkmasın biz ne gerekiyorsa, hangi hizmet yapılması gerekiyorsa onu yerine getirmekten mutluluk duyarız.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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