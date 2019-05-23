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23 Mayıs 2019 Perşembe 14:22

Başkan Çınar, ‘‘Şehit Ailelerinin Gönlümüzde ki Yeri Özel ve Farklıdır’’

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Elazığ'daki terör saldırısında şehit olan Polis Memuru hemşehrimiz Yusuf Kenan Mutlu'nun ailesini ziyaret etti. Başkan Çınar, “Bu vatan için canını seve seve vererek şehitlik mertebesine yükselen aziz şehitlerimizin değerli aileleri bize bırakılan kutsal emanetlerdir, gönlümüzdeki yerleri özel ve farklıdır.” dedi.

Başkan Çınar, ‘‘Şehit Ailelerinin Gönlümüzde ki Yeri Özel ve Farklıdır''
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BAŞKAN ÇINAR, SABIR VE METANET DİLEDİ

Mübarek Ramazan Ayı dolayısıyla gerek iftar gerekse de sahur yemeklerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Elazığ’da meydana gelen terör saldırısında şehit düşen Malatya’lı Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu'nun ailesine özel bir ziyarette bulundu.

Kahraman şehidimizin aile fertlerine başsağlığı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sabır ve metanet diledi.

“BELEDİYE KAPILARI VE GÖNÜL DÜNYAMIZ SİZLERE SONUNA KADAR AÇIKTIR”

Vatan ve bayrak uğrunda hayatını kaybeden ve şehitlik mertebesine yükselen bütün şehitleri saygı ve rahmetle yâd ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının her zaman yanlarında olduklarını, belediye kapıları ve gönül dünyalarının onlara sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

“BİZ BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ VE HEP BİRLİKTE TÜRKİYEYİYİZ”

Şehit ailelerini kendilerine bırakılan kutsal emanetler olarak gördüklerini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, şanlı bayrağımızın dalgalanması için canlarını seve seve veren şehitlerimiz, gözlerini kırpmadan bir an olsun çekinmeden üstün bir cesaretle bu topraklar için, vatanımız için, milletimizin birliği, beraberliği ve geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Bu fedakârlıklarını unutmak mümkün değildir. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, vatandaşımızı şehit ederek ülkemizde kaos ve gerilim yaratmak isteyen hain terör örgütleri ve şer odakları bilsinler ki asla başarılı olamayacaklardır. Biz Türküyle Kürdüyle, Alevisiyle Sunnisiyle, Lazıyla Çerkezleriyle bu vatan topraklarında bir, beraber ve kardeşçe yaşayan, bu kardeşliğini de kıyamete kadar sürdürmekte kararlı olan bir milletiz. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiyeyiyiz. Vatanımıza, bayrağımıza ve kutsal değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimizin değerli aileleri ise, onların bizlere bıraktığı en kutsal emanetler olarak görmekteyiz. Şehit ailelerimizi sık sık ziyaret ediyor, onları yalnız bırakmıyoruz, varsa istekleri onları yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Elazığ'daki terör saldırısında şehit olan polis memuru hemşehrimiz, kardeşimiz Yusuf Kenan Mutlu'nun ailesini ziyaret ederek, sabır ve metanet diledik, yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Şehit ailelerimizin gönlümüzdeki yerleri gerçekten çok farklı ve özeldir, hem belediye kapıları hem de gönül dünyamızın kapıları şehit ailelerine sonuna kadar açıktır. İstedikleri zaman bizimle görüşebilir ve sıkıntılarını iletebilirler. Bizler ne yaparsak yapalım onların haklarını ödeyemeyiz. Vatan uğruna toprağa düşen bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet, değerli ailelerine ve sevenlerine metanet ve sonsuz sabırlar diliyorum.” dedi.

“DUYGULANDIK, TEŞEKKÜR EDERİZ”

Şehit Yusuf Kenan Mutlu’nun aile fertleri de kendilerine karşı duyarlılığı ve ziyareti nedeniyle Başkan Çınar’a teşekkür ettiler ve duygulandıklarını dile getirdiler.

Ziyarete Yeşilyurt Başkanı Mehmet Çınar’ın eşi Semra Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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