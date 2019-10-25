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25 Ekim 2019 Cuma 16:36

Başkan Çınar, “Sizinle Gurur Duyuyorum”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı mahallesindeki temizlik çalışmaları sırasında poşet içinde buldukları 2 Bin TL’yi paranın sahibi Kiraz Balaban’a teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Temizlik İşler Müdürlüğü personelini ziyaret ederek, tebrik etti.

Başkan Çınar, 'Sizinle Gurur Duyuyorum”
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2 BİN TL’LİK POŞETİ SAHİBİNE TESLİM EDEREK ÖRNEK BİR DAVRANIŞ SERGİLEDİLER

Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek, Bostanbaşı mahallesindeki temizlik çalışmaları sırasında buldukları 2 Bin TL’yi, paranın sahibi Kiraz Balaban’a teslim ederek örnek bir davranış sergilemişlerdi.

BAŞKAN ÇINAR, İKİ PERSONELİ ZİYARET EDEREK KUTLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da Bostanbaşı mahallesindeki cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşler Müdürlüğü personeli Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek’i ziyaret ederek, yaptıkları örnek davranıştan dolayı tebrik edip kutladı.

“ÖRNEK HAREKETİNİZ HEPİMİZİ GURURLANDIRMIŞTIR”

Yeşilyurt Belediyesinin büyük bir aile olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Bostanbaşı mahallemizdeki temizlik çalışmaları sırasında buldukları 2 Bin TL’liyi paranın sahibi Kiraz Balaban teyzemize teslim ederek örnek ve duyarlı bir davranış sergileyen personellerimiz Mehmet Şenol Erdoğan ve Hüseyin Üşek’i canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. Onların bu örnek davranışı hepimizi gururlandırmıştır. Biz saygı, sevgi, paylaşım, yardımlaşma ve hoşgörünün hâkim olduğu çok büyük bir aileyiz. Böylesine kıymetli insanların bir arada olduğu bir ailede olmak hepimiz adına onur verici bir durumdur. İki personelimizin bu örnek davranışı Yeşilyurt Belediye ailesini mutlu etmiş, gururlandırmıştır. Ayrıca paranın bulunması noktasında yoğun bir çaba sarf eden Mahalle Muhtarımız Faik Özbay’ada teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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