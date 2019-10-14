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14 Ekim 2019 Pazartesi 15:34

Başkan Çınar, “Tanıtım Günlerinden En Güzel Şekilde İstifade Ettik”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İstanbul’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde, memleket hasretini yüreklerinde taşıyan hemşerilerimiz ile hasbihal etmenin, kucaklaşmanın ve bir arada olmanın sevincini yaşadık. Yeşilyurt’u bütün yönleriyle tanıtma imkânı yakaladığımız etkinliklerden en güzel şekilde istifade ettik.” diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Tanıtım Günlerinden En Güzel Şekilde İstifade Ettik”
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“STANDIMIZIN YOĞUN İLGİ GÖRMESİ BİZİ ONURLANDIRDI”

Yeşilyurt’un sahip olduğu bütün değerleri bir bütün halinde tanıtma fırsatı yakaladıkları Malatya Tanıtım Günlerini çok iyi değerlendirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin tarihi ve kültürel dokusunu, yöresel ürünlerimizi ve coğrafik güzellikleri ziyaretçilerimizle detaylı olarak paylaştık. Her yönüyle başarılı geçen bir etkinlikten en iyi şekilde faydalanmaya çalıştık. Yeşilyurt’u bir nevi İstanbul’a taşıdığımız tanıtım günlerinde standımızda bizleri yalnız bırakmayan misafirlerimizin güzel düşünceleri, önerileri ve tespitleri bundan sonra ki hizmetlerimize ışık tutacaktır. Renkli, canlı ve hareketli bir görüntüye sahip olan standımız gurbetçilerimiz ve diğer misafirlerimizin buluşma noktasına dönüştü. Malatyalılar arasında kaynaşma, tanışma ve dayanışma ruhuna önemli katkılar sunan etkinliklerde yer almak bizi mutlu etmiştir. Sahip olduğumuz kültürel değerlerin yanı sıra, marka olmuş ürünlerimizin tanıtılması açısından elimizden gelen gayreti gösterdik. Standımızı yoğun ilgi görmesi bizleri gururlandırmıştır. Bundan sonrada fuar ve tanıtım günleri gibi organizasyonlarda sürekli yer alıp Malatya ve Yeşilyurt’ta ki büyük değişimi anlatmaya ve aktarmaya önem vereceğiz. Malatya adına kenetlenme ve dayanışma ruhunun üst seviyeye çıktığı bir etkinlikte Malatya’nın en güzel şekilde tanıtılması için elimizden gelen gayreti gösterdik, bütün aşamalarıyla verimli bir etkinlik oldu, emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanlarımızı, Valililerimizi, Milletvekillerimizi, Rektörlerimizi, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımızı, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin Başkanlarımızı, yazılı ve görsel medya kuruluşlarımızın değerli temsilcilerini standımızda ağırladık, ilçemiz ve belediye hizmetleri hakkında detaylı bilgiler sunduk. Yaptığımız röportajlar ve katıldığımız canlı yayınlarda tüm dünyaya Yeşilyurt’un tarihi, kültürel, doğal, ekonomik ve turistik değerlerini paylaştık. Belediye hizmetlerini ve yeni dönem projelerimizin olduğu el broşürlerimizi dağıttık. Malatya’nın kayısısı, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin tanıtıldığı, hemşerilerimizin bir araya gelerek dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının pekiştiği Malatya Tanıtım Günleri kapsamında hizmet veren standımızda bizleri yalnız bırakmayan birbirinden kıymetli misafirlerimize ve değerli Malatyalı hemşerilerime nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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