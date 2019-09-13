Başkan Çınar, “Tasarruf Tedbirleriyle Belediyeye Ek Gelir Sağlıyoruz”

Tasarruf tedbirleriyle belediyeye ek gelir sağlamaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra başlattığımız tasarruf tedbirleri kapsamında ki uygulamalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin araçlarını toplayarak araç parkımıza çektik. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına başlattığımız bu tür tedbirlerle makam aracı sayısını azaltırken, belediyemize ek gelir sağlayacak uygulama ve yöntemlere ara vermeden devam edeceğiz.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)