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18 Nisan 2019 Perşembe 14:09

Başkan Çınar, Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetimini Ağırladı

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Yönetim Kurulunun ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sanayicimizin ve esnaflarımızın daha rahat koşullarda iş üretmesi, ihracat yapması ve ülke ekonomisine canlılık getirmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Başkan Çınar, Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetimini Ağırladı
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“TEMEL AMACIMIZ; MEMLEKETİMİZİ GELİŞTİRMEK, İLERLETMEK, YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMİ DESTEKLEMEKTİR”

Türkiye’nin bölgesinde lider olma hedefine sekte vurmak adına başlatılan ekonomik saldırıları engellemenin tek yolunun yerli üretime ağırlık verip, ihracat rakamlarını daha iyi bir seviyeye çıkartmak olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Ülkemizde son dönemlerde ekonomik bunalım ortamı yaratmak adına türlü türlü oyun kuranların planlarını yerli üretimi artırarak bozabiliriz. Kentimizde bu anlamda ciddi anlamda hareketlilik vardır, fabrikalarımız, atölyelerimiz ve işyerlerimizdeki üretimin her geçen gün artması bizleri mutlu etmektedir. Hükümetimizin attığı doğru ve kalıcı adımlar ülke ekonomisinin rayına girmesi adına büyük önem taşırken, yerli üretim seferberliğinin daha fazla artması içinde hepimiz üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Ülkemizi dışlama ve yalnızlaştırma çabalarının yoğunluk kazandığı günümüz dünyasında millet olarak el ele vermeli ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna ulaştıracak projelerimiz arasında yerli ve milli üretimi destekleyecek çok önemli projelerimiz var, bunları en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Kent ekonomilerinin bel kemiği sanayi bölgeleridir. Malatya’da ki sanayi alanlarının Yeşilyurt sınırlarında olması bizim için büyük önem taşımaktadır. Geride bıraktığımız beş yıl içerisinde sanayi alanlarımızın iyileştirilmesi, sanayicilerimizin ve esnaflarımızın daha rahat koşullarda iş üretmesi ve ihracat yapması adına elimizden gelen desteği verdik, bundan sonraki süreçte de yine sanayicimizin, esnafımızın yanında olacağız. Esnafımızın sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Malatya ve Yeşilyurt İlçemizin ekonomik yönden kalkınması ve büyümesi için esnaflarımızın üstlendikleri ciddi roller vardır, bizlerde yerel yönetimler olarak esnaflarımızın sorunlarını çözmekle mükellefiz. Ticaret ve Sanayi Odası ile bu anlamda farklı alanda işbirliği yapacağız, çalışmaları ortaklaşa hayata geçireceğiz. Birinci, ikinci ve üçüncü organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere eski, yeni ve özsan sanayi sitelerimizin yapısal durumları ve sıkıntılarının çözüme kavuşturulmasıyla ilgili çok yoğun bir şekilde çalışacağız. Temel amacımız; memleketimizi geliştirmek, ilerletmek, yerli ve milli üretimi desteklemektir. Yeşilyurt’u sanayi bölgeleri ile büyütürken Malatya’nın ekonomik hayatına da katma değer katmış olacağız. Bunu da hayata geçirecek potansiyele ve insan gücüne sahibiz, ekibimize sonuna kadar güveniyoruz. Geleceğe daha vizyonel bir yaklaşım tarzıyla bakarak, ticaretimizin, ekonomimizin, yerli ve milli üretimimizin daha güçlü temellere yerleşmesini sağlayacak hizmetlerimizle bölgemizi geliştirmeye ve kalkındırmaya devam edeceğiz.” dedi.

“BAŞKANIMIZIN TİCARETİN İÇİNDE GELMESİ BİZİM İÇİN AVANTAJ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın pozitif duruşu, samimiyeti, bilgi ve birikimiyle Yeşilyurt’a önemli hizmetler kazandıracağına inandıklarını ifade eden TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ise,“Geçen yılın Mayıs ayında Yeşilyurt Belediye Başkanlığı görevine getirilen Mehmet Çınar Başkanımızın, kısa süre içerisinde pozitif, yapıcı ve diyaloga açık bir yönetim anlayışını ortaya koyması bizleri sevindirmiştir. Bu işler ateşten gömlek gibidir ancak Sayın Başkanımızın başarılı olacağına inancımız tamdır. Diyaloglara açık olması, ticaretin içinden gelmiş olması, esnafın durumunu yakından bilmesi bizim için önemli bir avantajdır.Mehmet Çınar Başkanımızın bundan sonraki beş yılda yapacağı güzel ve faydalı hizmetlerle Malatya’ya büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.Bizler her zaman kendisinin yanındayız, her türlü konuda istişareye açığız. Başkanımıza görevinde üstün başarılar dilerim, Allah yardımcısı olsun” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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