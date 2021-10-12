Başkan Çınar, Tügva Malatya İl Yönetimini Lezzet Caddesinde Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Yeşilyurt Kültür ve Tarih’ turu kapsamında Lezzet Caddesindeki kültürel yatırım alanlarını inceleyen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Yönetim Kuruluyla Yeşilyurt Pastanesinde bir araya geldi.

Yeşilyurt Belediyesinin yatırımları hakkında misafirlerine bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un tarihsel ve kültürel hazinelerinin tanıtımına destek veren (TÜGVA) Malatya İl Yönetimine teşekkürlerini sundu.

Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt’un köklü tarihini ön plana çıkartan çok kıymetli eserleri iç ve dış turizme kazandırdıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “‘Yeşilyurt Kültür ve Tarih’ turu kapsamında ilçemizin tarihi bölgelerinden Çırmıhtı’da incelemelerde bulunan (TÜGVA) Malatya İl Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk.340 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık, Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuzun tarihini, kültürünü, medeniyetini, geleneksel hayatını ön plana çıkarmak adına Lezzet Caddemizde birbirinden kıymetli eserleri hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan ilçemizin bu güçlü potansiyeline bizlerde yeni ve farklı yatırımlarla değer katıyoruz. Atıl durumda, metruk halde olan buradaki konaklarımızın tarihi tescil süreçlerini tamamladıktan sonra aslına uygun olarak baştan aşağıya restore ederek turizme kazandırdık. Buradaki konaklarımız ve müzelerimiz Kültür Bakanlığımızın envanterinde de yer almaktadır. Tekstil Müzemizden Gastronomi Konağımıza, Kahve Konağımızdan Yeşilyurt Mutfağına, Yeşilyurt Pastanemizden Kent Belleğine Konağına, Butik Otelden el sanatlarımızın yaşatılmasına yönelik mekanlar ile yöresel yemeklerimizin tanıtımı ve sunumlarına kadar kadar her alanda ilçemizin köklü tarihini bugünden geleceğe taşıyacak kalıcı yatırımların altına imza attık. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin yansıtıldığı, ecdadımızın gündelik hayatta kullandığı eşyaların ve meteryallerin sergilendiği bu konaklarımızla, köklü tarihimizi ve yemek kültürümüzü bugünden geleceğe taşımış oluyoruz. Çünkü geçmişle bağını koparan, kökleriyle bağlantısını kesen toplumların geleceği aydınlık olmaz, ilerleyemez ve büyüyemez. Bizler köklerimize sıkı sıkıya bağlıyız, tarihimizi tanıtmak ve yaşatmak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz.” diye konuştu.

Tarihi Yeşilyurt Konakları, Müzeler ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleriyle bölgenin kadim tarihine yakışan yatırımların altına imza attıklarını ifade eden Başkan Çınar, “ Çok sağlam ve güçlü bir tarihe sahip Yeşilyurt’umuzun turizme hak ettiği payı alabilmesi adına bölgemizde daha önce olmayan, farklı temalı müze sayımızı yoğun bir çalışma neticesinde 8’e çıkarttık. Müzelerimizde 1.500’lü yıllardan günümüze kadar gelen nostaljik eşyaları özel alanlarda ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Çırmıhtı ve Gündüzbey bölgesine özgü tava ve fırın yemeklerimizin hem tanıtımı hem de daha iyi şartlarda sunumu için Gastronomi Konağımız, Yeşilyurt Mutfağımız ve yapımı bitmek üzere olan Gündüzbey Sosyal Tesislerimizle yemek kültürümüzün daha geniş kesimlere ulaşmasına öncülük ediyoruz. Vatandaşlarımız bu caddeye gelip bir yandan geleneksel yemek kültürüyle ilgili bilgiler edinirken gerekse de hizmet vermeye başlayan Yeşilyurt Mutfağımızda geleneksel sofra kültürümüzde yer alan yemeklerin tadına bakabiliyor. Tüm ihtişamıyla yeniden ayağa kalkan konaklarımızın mevcut yapısını korumaya yönelik çalışmalarımız sırasında odalar, avlu, suyu kuyusu ve bahçe gibi bölümleri aslına uygun olarak yeniden restore edip, tarihsel yapısını muhafaza edip gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş mahallelilik kültürünü, komşuluk ilişkilerini, geleneksel sofra hayatını ve sokak oyunlarını bu tür yatırımlarla yeniden hatırlatmaya gayret ediyoruz. Lezzet Caddemiz son dönemlerde yoğun ilgi görmeye başladı, gelen ziyaretçilerimiz bir yandan bölgenin tarihini ve kültürünü öğrenirken diğer taraftan esnaflarımızdan alış veriş yaparak bölge ekonomisinin canlanmasına vesile oluyorlar. Lezzet Caddemizde tarih var, kültür var, medeniyet var, geçmişe dair aranılan ne varsa burada mevcuttur. Kültürümüze ve tarihimize yakışır bir görüntüye sahip bu konaklarımız sayesinde gelecek nesillerimizin de tarihini ve geçmişini bilmesi ve tanımasına da imkan sunmuş olduk.Amacımız; Yeşilyurt’un geleneklerini, göreneklerini ve kültürünü tanıtmak ve yaşatmaktır. Tarihimizi yaşatmak için, kültür ve eğitim hizmetlerimize büyük bir alan açtık. Millet Kıraathanelerimizin sayısını 8’e çıkardık, Gençlik Merkezlerimizin sayısını artırdık, kültür ve sanat merkezlerinde açtığımız meslek edindirme kurslarımızla özellikle hanım kardeşlerimizin iş ve meslek sahibi olmaları için destekler sunuyoruz.Her yaştan vatandaşımızın tarih, sosyal ve kültürel hayatının zenginleşmesi için bu tür yatırımlarımızın sayısını artırmaktayız. Biz her anımızı çalışarak geçiriyoruz, ekibimize ve kendimize güveniyoruz, vatandaşlarımızın bize emanet ettikleri bu ulvi görevin hakkını verebilmek için omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek işimize dört elle sarıldık ve Yeşilyurt’u daha fazla kalkındırmak içinde ne gerekiyorsa yerine getiriyoruz.” diye konuştu.

2019 seçimlerde vaat ettikleri 45 projenin büyük bir kısmını tamamladıklarını, bu vaatlere ek olarak 29 projeyle birlikte toplamda 74 dev yatırımı Yeşilyurt’lularla buluşturduklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2,5 yılda toplam tutarı 304 milyon 266 bin tl olan fiziksel, sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim, çevre, temizlik, turizm, gençlik ve park yatırımlarıyla Yeşilyurt’un dört bir tarafını güzelleştirdiklerini ifade ederken, hayata geçirdikleri projelerin Malatya’nın gelişimine büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

‘Yeşilyurt Kültür ve Tarih’ turu kapsamında düzenledikleri programın faydalı geçtiğini söyleyen (TÜGVA) Malatya İl Yönetim Kurulu Üyeleri de, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)