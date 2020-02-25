Başkan Çınar, “Üç Aylar, Rahmet, Bereket ve Mağfirettir”

Üç Aylar ve Regaip Kandili münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Rahmet, bereket ve mağfiret ayları olarak nitelendirilen üç ayların ilk kandil gecesini kardeşlik, barış, hoşgörü duyguları içinde muhabbetle idrak etmeliyiz. Bütün dargınlıkları, kırgınlıkları gönüllerimizden bertaraf etmeliyiz." dedi.

Başkan Çınar, yazılı mesajında; “Heyecanla ve sevinçle idrak edeceğimiz, Allah’ın rahmet, mağfiret ve bereketinin yoğun olduğu, kalplerimizin ve gönüllerimizin doyum mevsimi olan mübarek üç aylara girmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın gelişini de müjdeleyen Regaip Kandili, bütün İslam dünyası için bir ibadet, dua ve istiğfar ederek maneviyat duygularımızın güçlendiği mukaddes bir gecedir.

Manevi coşkunun oldukça yoğun yaşandığı bir mevsim olan üç aylarda, bizler de içimizdeki barış ve kardeşlik duygularını daha da ön plana çıkarmalı, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla ibadet etmeli, şükretmeli ve hayatımız boyunca bu bilinçle yaşamalıyız.

Yüce Allah’ın rahmet ve mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı bu günleri iyi değerlendirerek, fırsat mevsiminde yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların kabul olmasını Cenâb-ı Allah’tan diler, Üç Aylar ve Regaip Kandili’nin ülkemize ve milletimize bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)