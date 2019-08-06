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06 Ağustos 2019 Salı 15:25

Başkan Çınar, “Ulaşım Ağı Güçlendikçe Tarıma Olan İlgide Artıyor”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizde tarım ve hayvancılığa olan ilgiyi artırmak, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin rahat koşullarda iş yapmalarına katkı sağlamak adına kırsal bölgelerdeki ulaşım ağının konfor seviyesini yükseltiyoruz. Hizmetlerimizin karşılığında tarıma olan ilginin arttığını görmek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.

Başkan Çınar, 'Ulaşım Ağı Güçlendikçe Tarıma Olan İlgide Artıyor”
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BAŞKAN ÇINAR, SALKONAK VE ÖNCÜ MAHALLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyes Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleriyle birlikte Salkonak ve Öncü mahallelerinde devam eden yol yenileme ve iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi.

“YOLLAR GÜZELLEŞTİKÇE ÇİFTÇİ VE ÜRETİCİLERİMİZİN DE YÜZÜ GÜLÜYOR”

Yeşilyurt’un kırsal bölgelerinde ki tarım arazilerine giden yolların konfor seviyesini yükseltmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin verimli bölgelerinde ki alt yapı ve üst yapı hizmetlerine ayrı bir önem veriyoruz. Tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan hemşerilerimizin bağ, bahçe ve arazilerine gidiş ve geliş güzergâhlarını daha güzel bir görüntüye kavuşturmak adına bu tür yerleşim alanlarındaki ulaşım ağımızın konfor seviyesini kalıcı yatırımlarla daha iyi bir seviyeye çıkartıyoruz. Öncü ve Salkonak mahallelerimizin dört ayrı noktasındaki bağlantı yollarını açmak adına ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bölgeden çıkartmış olduğumuz malzemeleri yol çalışmalarında değerlendirerek yakıttan da tasarruf etmiş oluyoruz. Tarım ve hayvancılık işleriyle uğraşan üretici ve çiftçilerimizin kullandıkları yolların kalitesini bu şekilde artırmaktayız. Bu bölgede bozuk ve kullanım seviyesi düşen yaklaşık 40 km’lik yolun 32 km’sini gerekli düzenlemelerin ardından güzel bir görüntüye kavuşturduk.Geride kalan 8 km’lik yolun düzenleme ve iyileştirme işlemlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Çalışmalarımız tamamlandığı zaman bu mahallelerimizde ki yol açma, genişletme ve iyileştirme hizmetlerimizin büyük bir kısmını tamamlamış olacağız. Yolların kalitesini artırdıkça bu bölgemizin değeri de artacaktır. Bununla birlikte tarım ve hayvancılık işleri yapmak isteyen çiftçimiz ve üreticimizi de teşvik etmiş olacağız. Tarım arazilerindeki yolların kalitesini artırdıkça tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların memnuniyetini yakından görebiliyoruz, üretim de bir şekilde artıyor. Kırsal bölgelerimizi her ziyaret ettiğimizde farklı çalışmaların yapıldığını görebiliyoruz, çiftçilerimiz ulaşım ağının güçlü olduğu bölgelere daha fazla yatırım yapmak adına çaba sarf ediyorlar. Bu da doğal olarak Malatya’mızın, Yeşilyurt’umuzun ekonomik hayatına katkı sağlıyor. Tarım ve hayvancılığa ilgiyi artırmak adına bizlerde elimizden gelen desteği veriyoruz, ulaşım ağını daha konforlu hale getirmeye özen gösteriyoruz. Eminim ki, bu hizmetler karşılığında bu bölgelerde ki tarım işlerindeki verimlilik seviyesi daha fazla artacaktır, bu bölgelerimiz daha fazla güzelleşip, hak ettiği değeri görecektir.” diye konuştu.

Tarım işleriyle uğraşan mahalle sakinleri de, yol yenileme hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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