İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Ocak 2020 Çarşamba 16:44

Başkan Çınar, “Vatandaşlarımızın Doğal Ürünlere Ulaşımını Kolaylaştıracağız”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olup, ‘Üreticiden Tüketiciye’ temalı ‘Yeşil Gıda Market’ projesi ilk olarak Bostanbaşı mahallesinde hizmete girecek. Başkan Çınar, projenin kırsal bölgelerde yetişen doğal ve organik ürünlere ulaşımı kolaylaştıracağını söyledi.

Başkan Çınar, 'Vatandaşlarımızın Doğal Ürünlere Ulaşımını Kolaylaştıracağız”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

BAŞKAN ÇINAR, YEŞİL GIDA MARKETİ İNCELEDİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ve Şahin Özer’in yanı sıra Yeşil Yurt İnşaat ve İŞGEM Şirketi Genel Müdürü Muzaffer Çelik ile birlikte Bostanbaşı mahallesinde yapımı tamamlanan Yeşil Gıda Markette incelemelerde bulundu.

“BOSTANBAŞI’NDA Kİ YEŞİL GIDA MARKETİMİZİ TAMAMLADIK”

Yeşilyurt’un kırsal bölgelerinde yetişen yöresel lezzetleri farklı ve dikkat çekici yatırımlarla daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalıştıklarını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı mahallesinde ki Yeşil Gıda Marketin en yakın zamanda hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

“PROJEMİZ; DOĞAL VE ORGANİK ÜRÜNLERE OLAN İLGİYİ ARTIRACAK”

Seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri teker teker yerine getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerimizden olup, doğal ve organik ürünlerimize ulaşımı kolaylaştırmak adına yapmayı taahhüt ettiğimiz Yeşil Gıda (Üreticiden Tüketiciye) projemizi halkımızla buluşturacağız. Seçimlerde, Yeşilyurt’umuzu 2023 vizyonuna ulaşmasını sağlayacak 45 adet proje açıklamıştık. Bu projemizle birlikte 29’uncu projemizi de gerçeğe dönüştürmenin sevincini yaşıyoruz. Halkımıza neyi vaat ettiysek hepsini teker teker hizmete sunmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Belediyemizin iştiraklerinden İŞGEM şirketimizin bünyesinde her geçen gün gelişen ve nüfus yoğunluğu artan Bostanbaşı mahallemizde hizmete sunacağımız Yeşil Gıda marketimizde incelemelerde bulunduk. Kırsal bölgelerimizde ki verimli topraklarda yetişen, çiftçilerimizin büyük bir titizlikle hazırladıkları doğal ve organik ürünlerimizi geniş kitlelere ulaştırmak, değerinde satın alıp uygun fiyata halkımıza sunmak adına başlattığımız bu projemiz, Yeşilyurt’umuzun tarımsal kalkınmada rol model olmasına katkı sağlayacaktır. İlçemizin kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlarımızın kendi üretimleri olan süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, pekmez ve salça gibi doğal ve organik gıda ürünlerini değerinde ki fiyata satın alıp, gerek hizmete sunduğumuz Doğal Ürünler Pazarımız gerekse de belirli noktalarda açacağımız satış mağazalarında uygun fiyata halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güzel bir hayat yaşamaları için sofralarında taze ve doğal ürünler bulundurmalarına katkı sağlamış olacağız. İlk olarak Bostanbaşı mahallemizde halkımızla buluşturacağız Yeşil Gıda Marketimizde doğal ve organik ürünlerimizin yanı sıra vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu diğer gıda ve temizlik ürünlerini nezih, kaliteli ve güzel bir mekânda satışını yapacağız. Projemizi farklı mahallelerde açacağımız satış noktaları aracılığıyla yaygınlaştıracağız. “dedi.

“BÖLGEMİZİN GELİŞİMİNE IŞIK TUTACAK YATIRIMLARA AĞIRLIK VERİYORUZ”

Yeşilyurt’un gelişimine katkı sunacak yatırımlara ağırlık verdiklerini hatırlatan Başkan Çınar, “Bölgemizi her alanda geliştirmek için ekibimizle birlikte sürekli sahadayız, halkımızla iç içeyiz, vatandaşlarımızın hangi hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek adına çalışıyoruz, yeni projeler üretiyoruz. Yeşilyurt’umuzun ulusal ve uluslar arası düzeyde tanıtılması ve bilinirlilik seviyesini artırmak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bize inanan ve güvenen insanların güvenlerini boşa çıkarmamak, onlara layık olabilmek adına her alanda çalışarak Yeşilyurt’umuzun marka değerine katkı sunmaya çalışıyoruz. Bölgemiz en güzel ve en iyi hizmetleri hak ediyor. Herşey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için her şey Malatya’mızın kalkınması ve büyümesi için.” diye konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına Kaliteli Yol Hizmetleri Ulaştırıyor Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına...
Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde AR-GE Var” Başkan Çınar, “Başarılı Hizmetlerimizin Temelinde...
Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek İçin Çalışıyoruz” Başkan Güder, “Orduzu’yu Hak Ettiği Yere Getirmek...
Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuza Değerli ve Kaliteli Bir Eser Daha Kazandırdık” Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuza Değerli ve...
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan Öğrencilere Karne Hediyesi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan...
2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı 2. Aile Okulu ve Kişisel Gelişim Seminerleri Başladı
Başkan Çınar, “Sizlerden Aldığımız Güç Ve Destekle Yeşilyurt’u Geliştiriyoruz” Başkan Çınar, “Sizlerden Aldığımız Güç...
Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri Çalışma Grupları’ Projesiyle Almanya’da Yeşilyurt Kent Konseyi ‘Uluslararası Kent Konseyleri...
Yeşilyurt Belediyesinin ‘Uluslararası Ödül’ Başarısı Büyük Yankı Uyandırdı Yeşilyurt Belediyesinin ‘Uluslararası Ödül’...
Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması Battalgazi Belediyesi’nden Karla Mücadele Çalışması
Başkan Güder, Çocukların İlk Karne Heyecanına Ortak Oldu Başkan Güder, Çocukların İlk Karne Heyecanına...
Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesine Uluslararası Ödül Fransa’da, Yeşilyurt Belediyesine Uluslararası...
Kale’nin Hak Ettiği Yere Gelmesi Noktasında Birlikte Çalışacağız Kale’nin Hak Ettiği Yere Gelmesi Noktasında Birlikte...
Battalgazi Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim Battalgazi Belediyesi Personeline Hizmet İçi Eğitim
Başkan Çınar, 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kentler Ödül Töreni İçin Fransa’ya Gitti Başkan Çınar, 2019 Yılı Uluslararası İdeal...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Yeşilyurt Belediyesi, İlçenin Dört Bir Tarafına...
Şahnahan mahallesindeki yol açma, genişletme ve yol bakım hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye...

Haberi Oku