Başkan Çınar, ‘‘Vatandaşlarımızın Refahı Ve Rahatlığı İçin Çalışıyoruz’’

“BOSTANBAŞI KANAL PROJESİNİN MİMARİ YAPISINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bostanbaşı Kanal Projesi ile Oluklu mahallesinde devam eden stabilize yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Bostanbaşı Kanal Projesindeki çalışmaların tamamlandığını ifade eden Başkan Çınar, farklı mimari yapısı ve görselliğiyle Yeşilyurt’un modern yaşamına katkı sunmasının yanı sıra tarımsal arazilere taşıdığı sulama suyu ile kent ekonomisine katkı sunan kanal projesinin mimari yapısında bazı değişikliklere gideceklerini ve daha güzel bir görüntüye kavuşturacaklarını söyledi.

BAŞKAN ÇINAR, OLUKLU MAHALLESİNDEKİ YOL YAPIM ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ

Başkan Çınar, buradaki incelemelerin ardından Oluklu mahallesinde devam eden yol açma ve genişletme çalışmalarını yerinde denetleyerek, yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

“YEŞİLYURT BELEDİYESİNDEN RAZIYIZ, HER TÜRLÜ HİZMETİ ALIYORUZ”

Mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Oluklu Mahalle Muhtarı Ali Şenci, “Belediyemizden bizler razıyız, personellerimiz çok gayretli ve özverili burada çalışıyorlar, yollarımız yapılıyor, çöplerimizi alıyorlar daha ne isteyebiliriz ki. 20 km asfalt yapıldı, şimdide 12 km stabilize yol yapılıyor, bu sene inşallah yol sorunumuz kalmayacak, çok mutluyuz. Allah, Başkanımızdan ve çalışanlardan binlerce kez razı olsun” dedi.

“MODERN VE ÇAĞDAŞ BİR YEŞİLYURT HEDEFİNE DOĞRU HIZLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

Alt ve üst yapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Yeşilyurt hedefine doğru hızla adımlarla ilerlediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ “Hemşerilerimize rahat ve nezih yaşam alanları sunmak adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya özen gösteriyoruz. Hizmet belediyeciliği anlayışı ile çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına Yeşilyurt’un her noktasında büyük bir özveriyle çalışan personellerimiz değişim hizmetlerinin altına imza atmaktadır. Oluklu mahallemizde ki yol ve diğer sorunları çözüme kavuşturmak adına son yıllarda ciddi yatırımlar yaptık, burada yaklaşık 20 km sathi kaplama, stabilize yol yapımı ve sıcak asfalt serimi gibi önemli hizmetler ulaştırdık. 2019 yılı yatırımlarımız arasında yer alan bölgelerde ki yol açma ve genişletme çalışmalarına hız verdik, asfalt ekibimiz çok yoğun çalışmaktadır. Tabii ki bu bölgemiz tarım alanlarından dolayı dağınık bir yapısı var, çiftçilerimizin ve üreticilerimizin rahat koşullarda iş yapmasına katkı sağlamak adına iş planlamasını buna göre hayata geçiriyoruz. Kayısı hasadının başladığı dönemde yollarla ilgili sıkıntı olmaması adına bu bölgelerdeki yol yapım çalışmalarına özen gösteriyoruz. Oluklu mahallemizin yanı sıra Atalay, Porga, Salkonak ve Yalınkaya gibi bölgelerimizde de doğal malzeme serimi, sathi kaplama ve yol yapım işleri tüm hızıyla sürmektedir. Yeşilyurt’un tüm bölgelerindeki ulaşım ağının nitelikli, modern ve konfor seviyesinin yüksek olması için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Biz ne yapıyorsak vatandaşlarımızın refahı ve rahatlığı için yapıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz Ramazan ayı olmasına rağmen özverili ve fedakârca çalışmalarını sürdürüyorlar, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Saha çalışmalarında ilgi ve desteklerini esirgemeyen muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Hemşerilerimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemizde ulaşmadığımız hane, yolunu yapmadığımız tek bir hemşerimiz kalmayana kadar gece gündüz demeden çalışacağız” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)