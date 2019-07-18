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18 Temmuz 2019 Perşembe 11:30

Başkan Çınar, “Yaşlılarımız Toplumsal Hayatımızın En Kıymetli Hazineleridir”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Deneyim ve tecrübelerinden her daim yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir.” dedi.

Başkan Çınar, 'Yaşlılarımız Toplumsal Hayatımızın En Kıymetli Hazineleridir”
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BAŞKAN ÇINAR, AYŞE TEYZEYE MİSAFİR OLDU

‘Baştâcı’ projesi kapsamında ev ve kişisel bakımları büyük bir titizlikle yapılan yaşlı vatandaşlara ulaştırılan hizmetleri yerinde görüp incelemek adına ev ziyaretlerini sürdüren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yavuz Selim mahallesinde tek başına yaşayan 79 yaşında ki Ayşe Yıldırım’ı ziyaret edip, hâyır duasını aldı.

“BÜYÜKLERİNE SAHİP ÇIKAN TOPLUMLAR MEDENİYETİ YAKALAR”

Yaşlıların tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden istifade edilmesi gerektiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Başlattığımız günden beri toplumun tüm kesimlerinden büyük bir beğeni alan ‘Baştâcı’ projemiz kapsamında ilçemizin farklı bölgelerinde yaşayan, ev ve kişisel bakımlarını yapmakta zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza devletimizin hizmetlerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Birçok yerel yönetimin örnek alarak uyguladığı bu projemizden faydalanan Ayşe teyzemizi evinde ziyaret ederek, hem sohbet ettik hem de verilen hizmetleri yerinde inceledik. 79 yaşında tek başına yaşayan Ayşe teyzemizin güzel bir hayat sürdürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ekiplerimiz belli günlerde teyzemizi ziyaret ederek evini temizliyor, bulaşıklarını yıkıyor, kişisel bakımlarını yapıyor. Güzel ve tatlı sohbetinden bizleri mahrum bırakmayan, hâyır dualarını eksik etmeyen Ayşe teyzemize sağlık ve huzur dolu yıllar dilerim. Büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakalamış toplumlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşlılarımıza sahip çıkıp, koruyup, kollamalıyız. Tecrübeleri ve birikimleriyle toplumda her zaman örnek olan büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşamalarını sağlamak bizim asli görevimizdir.” dedi.

‘Baştâcı’ projesi kapsamında verilen hizmetlerden memnun olduğunu ifade eden Ayşe Yıldırım ise, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı evinde misafir etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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