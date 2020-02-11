Başkan Çınar, “Yatay Mimariye Örnek Gösterilecek Bir Proje”

BAŞKAN ÇINAR, 68 DÖNÜMÜ KAPSAYAN PROJE ALANINDA DETAYLI İNCELEME YAPTI

Yeşilyurt Belediyesinin iştiraki Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Taahhüt Gıda Limited Şirketinin projelerinden olan ‘Yeşil Yaka Konutları’ proje alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik mahallesinde 63 dönümlük alan üzerinde 110 konut ve 4 dükkânın yer alacağı Yeşil Yaka Konutlarının iç ve dış tasarımları, sosyal donatıları ve park alanlarıyla gelişen Yeşilyurt’un mimari yapısına farklı değerler kazandıracağını söyledi.

“İNŞAATLARIN ZEMİN ETÜDLERİ VE YAPIM AŞAMASINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Yeşil Yaka Konutlarının yatay mimariye örnek gösterilecek bir proje olduğunu ifade eden Başkan Çınar, “ Belediyemizin iştiraki olan Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Taahhüt Gıda Limited Şirketi tarafından Gedik mahallemizde ki 68 dönüm alan üzerinde inşaatı devam eden Yeşil Yaka Konutlarında çalışmalar tüm hızıyla sürerken, bizlerde süreci yakından takip ediyoruz. Üç yıl önce temelini attığımız, 110 konut ve 4 adette dükkânın yer aldığı, çevre düzenlemesi, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla farklı bir bakış açısıyla tasarımı yapılan Yeşil Yaka Konutlarımız, gerek bulunduğu konum gerekse de kalitesi ve inşaat işçiliğiyle bölgemizin değişen kimliğine ayrı bir değer kazandıracaktır. Bölgemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle binalarımızın gerek zemin etütleri gerekse de yerleşim alanlarının kalitesi ve dayanıklılığına büyük bir titizlik göstermekteyiz. İnşaatlarımızın betonarme, demir imalatları ve diğer yapım işlerini sürekli takip ediyoruz. Projemizde yer alan binaların kaba inşaatlarını bu yıl, ince işçilikleri ve diğer yapım işlerini de önümüzdeki yıl tamamlayarak anahtarları ev sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“YATAY MİMARİYİ TEŞVİK EDECEK NİTELİKLERE SAHİP GÜZEL BİR ESERİ İLÇEMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Yeşil Yaka Konutlarının yatay mimariyi teşvik edecek özelliklere sahip olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “ Depremden dolayı müstakil evler daha fazla tercih edilmektedir. Yeşil Yaka Konutlarımız bu anlamda örneklik teşkil edecek bir hüviyete sahip olmasının yanı sıra belediyemize ait atıl durumdaki alanlarımızın kaliteli yaşam alanlarına dönüşmesi noktasında nitelikli bir yatırım olarak ön plana çıkmaktadır. Yüksek katlı yapılaşmalardan daha az katlı yatay mimariye göre tasarımı yapılıp, geleneksel mimariyi yansıtacak motiflerin içinde olduğu bu tür projelerin sayısını artıracağız. Yatay mimarinin daha fazla benimsenmesi adına elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu tür projeler, yatay mimarinin daha fazla teşvik edilmesini sağlayacaktır. Binaların statik ve betonarme kontrollerinden, son yerleşme süreçlerine kadar olan dönemlerini yakından takip ediyoruz. Belediye olarak gerek Meclis kararlarımızda gerekse de kendi uygulamalarımızda yüksek yapılaşmanın olduğu bölgeleri tavsiye niteliğinde kısıtlamaya giderek yeni yapılan imar planlamalarında da artık daha az katlı, fonksiyonel ve statik binaların fazlalaşmasını teşvik edeceğiz. Binaların yerleşim alanlarını zemin ve deprem haritalarıyla detaylandıracağız. Jeofizik ve jeolojik etütlerle ilgili detaylı çalışmalar hazırlayarak parsel bazlı yapılan zemin etüt çalışmalarına daha fazla ağırlık vereceğiz. Deprem yönetmeliği ilçemizde yerine getirilmektedir ancak bizler gerekli tüm önlemleri sıklaştıracağız. Bilgi ve teknik çalışmaları ön plana koyarak alanında deneyim sahibi mimar, mühendis ve akademisyenlerle beraber hareket ederek inşallah bölgemizde daha nitelikli konut üretim noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bugüne kadar ki örnek hizmetlerimizi konutlaşma alanındaki hizmetlerimizle taçlandıracağız.” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)