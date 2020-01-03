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03 Ocak 2020 Cuma 14:54

Başkan Çınar, Yeni Yatırımlar İçin Ankara’da Temaslarda Bulundu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni yatırımların takibi için gittiği Ankara’da ki görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

Başkan Çınar, Yeni Yatırımlar İçin Ankara'da Temaslarda Bulundu
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BAŞKAN ÇINAR, YENİ YATIRIMLAR İÇİN TEMASLARINI ARTIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ‘Şehir ve Güvenlik’ konulu sempozyuma katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, eğitim, çevresel ve sosyal yardım hizmetlerinde daha iyi noktaya ulaştırmak adına başlattıkları yatırımların takibi için bir takım görüşmeler yaptı.

BAŞKAN ÇINAR, HİZMETLER VE YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞTI

Yeşilyurt’un tarihsel ruhu ve kadim medeniyet kimliğine yeni değerler katacak projeleri hayata geçirmek adına yoğun bir mesai yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Hasan Suver'i makamlarında ziyaret ederek, Yeşilyurt’ta gerçekleşen hizmetler ve yeni dönem yatırımları hakkında bilgiler verdi.

“YENİ YATIRIMLARIMIZ İÇİN DESTEK İSTEDİK, TALEPLERİMİZİ İLETTİK”

Görüşmelerin verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ‘Şehir ve Güvenlik’ konulu sempozyuma katıldıktan sonra ilçemize yapacağımız yeni yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşmak adına bir takım görüşmeler yaptık. Gelişim ve değişim sürecini dikkat çekici farklı yatırımlarla sürdüren güzel ilçemiz Yeşilyurt için 7/24 mesai yapıyoruz, halkımıza vaat ettiğimiz yeni yatırımlarımızı hayata geçirmek içinde dur durak bilmeden çalışıyoruz. Ankara’da AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank ve Sayın Hasan Suver ile güzel ve verimli görüşmeler yaptık. Kendilerini yeni dönem yatırımlarımızla ilgili bilgiler paylaşıp, taleplerimizi ilettik. Her yönüyle verimli ve güzel görüşmeler yapmak, bize pozitif bir enerji katmıştır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sırasında yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizden 28’ini belli bir noktaya getirdik, hem bu projeler hem de şu anda tasarım aşamasında olan yeni projelerimizle ilgili çok güzel destekler aldık. Eğitimden sağlığa, kültürden çevreye, sanattan tarıma, sosyal yardımdan toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlere kadar her alanda ilçemizi daha güzel noktaya taşımak istiyoruz. Çevre yatırımlarında artık ülke çapında tanınan yerel bir yönetimiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerinin başarıya ulaşması için Yeşilyurt Belediyesi olarak büyük yatırımlar yapıp, sosyal sorumluluk projeleri uyguluyoruz. Bu kapsamda bölgemizde örneği olmayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisini hizmete sunduk. ‘1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ ile ‘Mobil Geri Dönüşüm Aracı’ projemiz Sıfır Atık ‘ Yerel Yönetim Başarı’ ödülüne layık görülmüştü. Ülke çapında 1.359 Belediye arasında ilk 5’e girme başarısı göstermek çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik duyarlı hizmet anlayışımızın açık bir göstergesidir. Bizler çevreci bir belediyeyiz, insanımızı ve doğamızı seviyoruz, onu korumak içinde ne gerekiyorsa yapıyoruz, bundan sonra da aynı kararlı duruşumuz devam edecektir. 2020 ve sonraki yıllar için de üzerinde çalıştığımız hem çevresel hem de diğer hizmetlerimize ilişkin hazırladığımız raporları takdim ettik. Ayrıca Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimizin açılışını Sayın Bakanımız Murat Kurum’un yapması için de Bakan Yardımcılarımıza talebimizi ilettik. Sayın Bakanımızın, ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen ilçelerin başında gelen Yeşilyurt’a teşrif etmesi bizleri onurlandıracaktır. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir edip desteklerini eksik etmeyen Bakan Yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha hem Malatya’mızın hem de Yeşilyurt’umuzun bütün alanlarda kalkınması adına desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Bürokratlarımıza şahsım ve hemşerilerim adına saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Hasan Suver'e Malatya kayısısı hediye eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile de bir araya geldi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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